聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／卡中捷，Lie導最夠力

聯合報／ 黑白集
外界好奇賴清德口中的中捷「有力人力」是誰？行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（左）與法務部長蔡清祥（右）在立法院回應相關話題。記者杜建重／攝影
外界好奇賴清德口中的中捷「有力人力」是誰？行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（左）與法務部長蔡清祥（右）在立法院回應相關話題。記者杜建重／攝影

賴清德抹黑對手，不惜把自己人拖進髒水裡。他說，擔任閣揆時核定中捷藍線規劃案，可惜盧秀燕市府更改路線影響進度，「改到有力人士住家附近」。副總統扯謊神色自若，殊不知規劃案今年初才由交通部核定，呈報行政院後無下文。網民大酸，「Lie導，完全執政這麼久，還不知誰最會卡嗎？」

去年中二立委補選，綠營炒作中捷藍線經過顏清標家，擊敗顏寬恒。司法未查出圖利弊案，賴清德卻故技重施，難怪被批「沒本事只會含沙射影」。荒謬的是，賴導暗箭射盧媽，卻傷到交長王國材及閣揆陳建仁，陳內閣立馬自清審查基於專業，狠狠打臉賴清德。

事實上，改路線的是林佳龍市府，盧秀燕為收爛攤才把路線還原。林佳龍「截直取彎」繞進荒涼重劃區設站，當時的賴院長核准可行性報告；中央地方一條心，尚未經過顏家，就已引人質疑「有力人士」介入。

完全執政「卡神」多，行政院拍板國道七號，半年後核定路線說改就改。高雄地主大罵政府包庇工廠，拿有機良田開刀，計畫拖十年一改再改。此案，賴清德何不關心幕後也有外力作怪？

中捷藍線案卡在政院百餘天，要不是Lie導亂放暗箭，民眾怎知中捷又淪為選戰工具。算起來，賴清德為難中捷藍線兩回，先繞路後卡路，他才是最大隻的「有力人士」。

社論

延伸閱讀

港湖泛綠分裂！賴清德幫高嘉瑜站台 吳欣岱場外發文宣

幫高嘉瑜連唱4遍生日歌 賴清德掛保證：高從沒不聽黨團話

影／賴清德站台唱生日歌 高嘉瑜：有生之年最感動生日

賴清德葫蘆寺讚王世堅即戰力 留台灣的血堅守台灣路線

相關新聞

聯合報社論／柯文哲先答下一題：當正的，怎麼組政府？

藍白合開談一回，雙方就卡在「全民調」和「民主初選」兩案，相持不下。柯文哲顯未料到國民黨有此一招，氣憤之餘，脫口說出有些失...

聯合報黑白集／卡中捷，Lie導最夠力

賴清德抹黑對手，不惜把自己人拖進髒水裡。他說，擔任閣揆時核定中捷藍線規劃案，可惜盧秀燕市府更改路線影響進度，「改到有力人...

經濟日報社論／台灣適用高爾丁性別薪資論嗎？

今年諾貝爾經濟學得主高爾丁（Claudia Goldin），以美國的長期資料研究婦女的勞動參與率以及男女薪資差異的議題。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。