聯合報社論／柯文哲先答下一題：當正的，怎麼組政府？

藍白合開談一回，雙方就卡在「全民調」和「民主初選」兩案，相持不下。柯文哲顯未料到國民黨有此一招，氣憤之餘，脫口說出有些失態的話。兩黨既然談合作，就應有合作的基本態度，不能只想拿對方墊腳。事實上，藍白兩黨目前把焦點鎖定「誰正誰副」，並非良好的切入點；比較合理的談法，是雙方分別提出對未來「聯合政府」的構想，再不斷商榷磨合。如此，較有可能促成實際合作。

一開始先談「誰正誰副」，立刻陷入主客之爭，使兩黨變成競爭關係，即很難朝合作的方向前進。包括雙方要舉辦兩三場辯論會，若演成藍白彼此攻訐，同樣會破壞合作大局。至於採「全民調」或「民主初選」，兩者實質上和技術上各有優劣，一直爭辯下去就沒完沒了，而目前時間已極緊迫。比較好的方式是，國民黨和民眾黨採取包裹式的方案協商，把相關的主要議題、次要議題歸類思考，並由主帥上場談判。如此不僅更有效率，彼此也能看見合作效益，更有助召喚雙方的支持者。

柯文哲自恃民調較高，又擔心藍白合會使民眾黨「被吃掉」，因此堅持要「當正的」；這樣的心理，外界不難理解。但從國民黨的角度，如果柯文哲在藍白合中「當正的」，並可能因此當選總統；那麼未來「聯合政府」要如何組建，國民黨要扮演什麼角色，當然也必須現在就先行談定。否則，柯文哲嘴上雖喊著要推動「內閣制」，但他一當上具有實權的總統，誰知道他會不會緊抓著大權不放，變得比皇帝還專制。一旦演成那種情況，國民黨豈非變成平白幫他打天下的傭兵？

因此，在談「誰正誰副」時，兩黨都不應只問要採「全民調」或「民主初選」，或者兩者合併計算；藍白兩黨都應同時就未來「聯合政府」的建構提出一個架構藍圖，讓雙方覺得這場合作確有意義且有可能，更讓選民看到藍白合值得支持的理由。如此，藍白合才可能順利開展，反映在明年的政黨輪替上，也才具有政治創新價值。

柯文哲堅持「全民調」及「當正的」，外界可以了解；但人們更期待聽到的，是他對「聯合政府」組建的構想。原因很簡單：民眾黨全黨，僅他一人具首都執政八年的經驗，高虹安在新竹市長的評價和地位仍岌岌可危，有問政經驗的立委則屈指可數；一旦柯文哲「當正的」當選總統，這個國家要如何運作及治理，只靠其一人、一黨顯然不夠。他若不能展現治國和識人的高度，運用藍營相對豐沛的治國及施政經驗，自己每天說得再怎麼天花亂墜，也是無用。因此，柯文哲要如何「當正的」，除了要用民調說服國民黨，更要把全套問題回答完整，才足以說服選民。同樣的，國民黨也必須提出完整對案，才能爭取民眾黨的誠意合作。包括選舉中的「政黨票」要怎麼投，才符合兩黨的共同利益，也必須仔細思考。

這次藍白跨黨談合作，受到民眾莫大的期待，兩黨切不可虎頭蛇尾草草了事。由於民眾黨的主導權在柯文哲手上，因此其表現更顯主動；至於國民黨，則因黨中央和侯競辦各有事權，所以顯得相對被動與遲緩。但無論最後藍白合與不合，民眾都希望雙方拿出誠懇的態度進行，萬不可虛與委蛇，或假藉談判來堆高自己的籌碼，卻無成事之意願。如果政治人物懷有這樣的投機心理，只是存心玩弄對手與選民，其政治誠信便大打折扣，應受到選民唾棄。藍白合能否成功，事關台灣的未來，切勿將它視為擲骰子遊戲。