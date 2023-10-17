聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／誰鬆了一口氣？

聯合報／ 黑白集
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰（右圖）15日呼籲民眾黨總統參選人柯文哲（左圖），如果對藍白合方案不滿意，雙方應試著消除歧見。記者侯永全、許正宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰（右圖）15日呼籲民眾黨總統參選人柯文哲（左圖），如果對藍白合方案不滿意，雙方應試著消除歧見。記者侯永全、許正宏／攝影

國民黨和民眾黨共推候選人，到底要用「全民調」或「開放式民主初選」，演成隔空叫陣和惡言相向。推遲第二次會談，「藍白合」前景似乎有些黯淡，很多民眾看得無奈又氣憤。與此同時，當然也有人感到鬆了一口氣。

首先，最感鬆一口氣的，是民進黨和賴清德。在野陣營分裂，讓賴清德穩居領先；而藍白合作現曙光，會談達成若干共識，賴清德和綠營上下想必都捏了把冷汗。藍白合若無法持續，等於送一份大禮給綠營，此後賴清德躺著選就行。

其次，眾多長期「唱衰」不看好藍白合的名嘴及政論家，必然也會頓感鬆了口氣。原因是，若藍白合順暢，即意味他們的預言失準。此外，把昔日黨內恩怨和自身利益看得比國家與政黨重要的藍營失意政客，乃至認為「打垮國民黨」比「下架民進黨」重要的白營主戰派，當然也都會感到開心。

再來，還有爭取國民黨提名不成隨即翻桌、自行連署參選的郭台銘。郭台銘參選，打著「促成在野整合」的訴求；一旦藍白整合成功，他的參選正當性消失，即難以為繼。藍白不合，是他所樂見。

藍白會後，兩黨各持己見，互相指責，大逞口舌之能。如若藍白合破局，除兩黨吞下敗選苦果，就是讓眾多「鬆了一口氣」的人額手稱慶。藍白兩黨，真要完美示範何謂「親痛仇快」嗎？

社論

延伸閱讀

賴清德稱中捷被喬 侯友宜痛罵別再造謠

鄭文燦提別拿中捷吵選舉 侯友宜競辦：做賊喊抓賊

賴清德演講喊「未來蓋13萬社宅」 學生吐嘈：您市長任內沒落成任何1戶

影／完全執政法案卻遲未通過？賴清德：立委難快速凝聚共識

相關新聞

聯合報社論／自外於採購法，中央畜產會已成黑箱怪獸

進口蛋爭議延燒多時，最近又接連爆發中央畜產會花三億元補助「進口豬肉」，卻導致不肖業者將美豬「偽標」洗產地問題；畜產會的擅...

聯合報黑白集／誰鬆了一口氣？

國民黨和民眾黨共推候選人，到底要用「全民調」或「開放式民主初選」，演成隔空叫陣和惡言相向。推遲第二次會談，「藍白合」前景...

經濟日報社論／美對陸科技封鎖 政府應有作為

8月下旬美國商務部長雷蒙多訪問中國大陸，華為即時發表Mate 60 Pro新手機，展現其不受晶片制裁的影響。事後雷蒙多在...

聯合報社論／蒙娜麗莎被迫苦笑：保一無望，通膨痛苦

蔡英文總統藉著最後一次國慶演說細數政績，提到台灣這幾年的平均經濟成長率維持高於全球平均值，站穩四小龍之首。不過，國際貨幣...

聯合報黑白集／蔡英文別再賣晶片

蔡政府去年底宣布啟動龍科三擴建計畫，稱台積電最先進的一奈米將在此擴建；未料，隨即因土地徵收引來當地居民組織自救會抗議。近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。