聯合報黑白集／誰鬆了一口氣？

國民黨和民眾黨共推候選人，到底要用「全民調」或「開放式民主初選」，演成隔空叫陣和惡言相向。推遲第二次會談，「藍白合」前景似乎有些黯淡，很多民眾看得無奈又氣憤。與此同時，當然也有人感到鬆了一口氣。

首先，最感鬆一口氣的，是民進黨和賴清德。在野陣營分裂，讓賴清德穩居領先；而藍白合作現曙光，會談達成若干共識，賴清德和綠營上下想必都捏了把冷汗。藍白合若無法持續，等於送一份大禮給綠營，此後賴清德躺著選就行。

其次，眾多長期「唱衰」不看好藍白合的名嘴及政論家，必然也會頓感鬆了口氣。原因是，若藍白合順暢，即意味他們的預言失準。此外，把昔日黨內恩怨和自身利益看得比國家與政黨重要的藍營失意政客，乃至認為「打垮國民黨」比「下架民進黨」重要的白營主戰派，當然也都會感到開心。

再來，還有爭取國民黨提名不成隨即翻桌、自行連署參選的郭台銘。郭台銘參選，打著「促成在野整合」的訴求；一旦藍白整合成功，他的參選正當性消失，即難以為繼。藍白不合，是他所樂見。

藍白會後，兩黨各持己見，互相指責，大逞口舌之能。如若藍白合破局，除兩黨吞下敗選苦果，就是讓眾多「鬆了一口氣」的人額手稱慶。藍白兩黨，真要完美示範何謂「親痛仇快」嗎？