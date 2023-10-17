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聯合報社論／自外於採購法，中央畜產會已成黑箱怪獸

聯合報／ 社論
食藥署查獲桃園新興冷凍食品進口美國豬肉混製加拿大豬肉成火鍋肉片，引發外界質疑美豬洗產地後混入市場販售。為降低消費者疑慮，各大通路賣場幾乎找不到進口豬肉，販售的豬肉也都明確標示「台灣豬」字樣。圖／聯合報系資料照片
食藥署查獲桃園新興冷凍食品進口美國豬肉混製加拿大豬肉成火鍋肉片，引發外界質疑美豬洗產地後混入市場販售。為降低消費者疑慮，各大通路賣場幾乎找不到進口豬肉，販售的豬肉也都明確標示「台灣豬」字樣。圖／聯合報系資料照片

進口蛋爭議延燒多時，最近又接連爆發中央畜產會花三億元補助「進口豬肉」，卻導致不肖業者將美豬「偽標」洗產地問題；畜產會的擅自作為，引發農民及消費者不滿。立委近日更揭露，畜產會從二○二一年以來五次採購冷凍蛋液均未公開招標，已違反政府採購法。農業部則辯稱，畜產會以法人「自有資金」採購，不適用採購法。上千人的畜產會，每年高達九成以上收入靠政府補助，如今竟自創「自有資金」巧門規避採購法，顯示它已成為一頭失控的黑箱巨獸。

進口蛋風波爆發後，農業部與負責執行專案的畜產會成了風暴核心，但扮演關鍵角色的畜產會卻始終神隱，全由農業部抵擋砲火。時任董事長的林聰賢，直到下台都未曾露面。畜產會是農業部所屬財團法人，卻表現得像農業部的上級機關。

農業部與畜產會間權責不符的扭曲關係，在進口蛋、豬事件中暴露無遺，照見了體制的畸形。畜產會是在二○○○年依《畜牧法》由農委會捐助成立，初成立時僅四十二人，如今竟膨脹至上千人的肥大組織，比起畜牧司還龐大數十倍。畜產會董事長也淪為政治酬庸，多由退任農委會主委擔任；如此一來，農業部如何監督？

畜牧業產值龐大、業務龐雜，但畜牧司僅負責政策制定，執行上則長期委託畜產會執行相關業務。畜產會每年接受政府七億至十幾億不等的補助，立委吳怡玎更從預算書發現，畜產會高達九十二％收入來自政府。這次畜產會辦理專案進口雞蛋，是向來自農漁民存款的農業金庫貸款十五億元，其中五成擔保由農業信用保證基金保證，這些則是納稅人的稅金。簡言之，畜產會等於用農漁民存款和納稅錢執行虧錢專案，不僅涉及圖利特定廠商，更因執行失當引發食安風暴。

癥結在，畜產會一手接受農業部補助，另一手執行各項畜禽產品的專案進口，卻不依《採購法》辦理，而是自挑廠商，自訂規則，胡亂補貼。農業部辯稱，畜產會是「法人」運用自有資金購買財物，因此不適用採購法；但此一說法完全禁不起檢驗。原因是，畜產會是公法人，其財務結構不是來自政府補助就是借貸，就算有盈餘也是靠公帑補助而來，這算什麼「自有資金」？依農業部的邏輯，若各部會皆可另設法人組織，將所有採購案交由法人執行，迴避公開招標的規定，審計單位能接受嗎？那樣的話，政府採購法也可以廢了吧！

正因畜產會長期接受政府補助卻又不受監督，使它成了化外之地。除了雞蛋與蛋液進口，畜產會更在六月宣布獎勵業者進口豬肉，每公斤提供六元補助，補助卻回溯至五月一日有效，讓許多在發布日期前進口豬肉的業者也獲益。試問：若無政商關係，貿易商能未卜先知搶進豬肉嗎？在遭質疑「內線交易」後，農業部見事態嚴重，隨即改口要求畜產會將獎勵時間依六日公告日起算。但若非立委踢爆，畜產會多少圖利業者的貓膩也就得逞了？

除採購黑幕重重，畜產會本身的績效也備受批評。審計部近日報告就指出，畜產會四項委辦補助措施進度落後，包括：沼氣再利用率偏低、蛋品產製銷冷鏈未達標、屠宰分切冷凍廠進度停滯、傳統豬肉攤及運輸車導入溫控設備不如預期等。對此，農業部都視而未見吧？

當初打著「調節產銷」大旗及預警功能的畜產會，如今卻搖身變成畜禽產品的超級進口商，用補助來擾亂市場。更糟糕的是，還被餵養成一隻誰也監督不了的超級黑箱怪獸。

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