聯合報社論／自外於採購法，中央畜產會已成黑箱怪獸

進口蛋爭議延燒多時，最近又接連爆發中央畜產會花三億元補助「進口豬肉」，卻導致不肖業者將美豬「偽標」洗產地問題；畜產會的擅自作為，引發農民及消費者不滿。立委近日更揭露，畜產會從二○二一年以來五次採購冷凍蛋液均未公開招標，已違反政府採購法。農業部則辯稱，畜產會以法人「自有資金」採購，不適用採購法。上千人的畜產會，每年高達九成以上收入靠政府補助，如今竟自創「自有資金」巧門規避採購法，顯示它已成為一頭失控的黑箱巨獸。

進口蛋風波爆發後，農業部與負責執行專案的畜產會成了風暴核心，但扮演關鍵角色的畜產會卻始終神隱，全由農業部抵擋砲火。時任董事長的林聰賢，直到下台都未曾露面。畜產會是農業部所屬財團法人，卻表現得像農業部的上級機關。

農業部與畜產會間權責不符的扭曲關係，在進口蛋、豬事件中暴露無遺，照見了體制的畸形。畜產會是在二○○○年依《畜牧法》由農委會捐助成立，初成立時僅四十二人，如今竟膨脹至上千人的肥大組織，比起畜牧司還龐大數十倍。畜產會董事長也淪為政治酬庸，多由退任農委會主委擔任；如此一來，農業部如何監督？

畜牧業產值龐大、業務龐雜，但畜牧司僅負責政策制定，執行上則長期委託畜產會執行相關業務。畜產會每年接受政府七億至十幾億不等的補助，立委吳怡玎更從預算書發現，畜產會高達九十二％收入來自政府。這次畜產會辦理專案進口雞蛋，是向來自農漁民存款的農業金庫貸款十五億元，其中五成擔保由農業信用保證基金保證，這些則是納稅人的稅金。簡言之，畜產會等於用農漁民存款和納稅錢執行虧錢專案，不僅涉及圖利特定廠商，更因執行失當引發食安風暴。

癥結在，畜產會一手接受農業部補助，另一手執行各項畜禽產品的專案進口，卻不依《採購法》辦理，而是自挑廠商，自訂規則，胡亂補貼。農業部辯稱，畜產會是「法人」運用自有資金購買財物，因此不適用採購法；但此一說法完全禁不起檢驗。原因是，畜產會是公法人，其財務結構不是來自政府補助就是借貸，就算有盈餘也是靠公帑補助而來，這算什麼「自有資金」？依農業部的邏輯，若各部會皆可另設法人組織，將所有採購案交由法人執行，迴避公開招標的規定，審計單位能接受嗎？那樣的話，政府採購法也可以廢了吧！

正因畜產會長期接受政府補助卻又不受監督，使它成了化外之地。除了雞蛋與蛋液進口，畜產會更在六月宣布獎勵業者進口豬肉，每公斤提供六元補助，補助卻回溯至五月一日有效，讓許多在發布日期前進口豬肉的業者也獲益。試問：若無政商關係，貿易商能未卜先知搶進豬肉嗎？在遭質疑「內線交易」後，農業部見事態嚴重，隨即改口要求畜產會將獎勵時間依六日公告日起算。但若非立委踢爆，畜產會多少圖利業者的貓膩也就得逞了？

除採購黑幕重重，畜產會本身的績效也備受批評。審計部近日報告就指出，畜產會四項委辦補助措施進度落後，包括：沼氣再利用率偏低、蛋品產製銷冷鏈未達標、屠宰分切冷凍廠進度停滯、傳統豬肉攤及運輸車導入溫控設備不如預期等。對此，農業部都視而未見吧？

當初打著「調節產銷」大旗及預警功能的畜產會，如今卻搖身變成畜禽產品的超級進口商，用補助來擾亂市場。更糟糕的是，還被餵養成一隻誰也監督不了的超級黑箱怪獸。