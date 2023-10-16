聯合報社論／蒙娜麗莎被迫苦笑：保一無望，通膨痛苦

蔡英文總統藉著最後一次國慶演說細數政績，提到台灣這幾年的平均經濟成長率維持高於全球平均值，站穩四小龍之首。不過，國際貨幣基金（ＩＭＦ）同日公布最新世界經濟展望報告，將台灣今年經濟成長率的預估大幅下修到○・八％，而全球經濟成長率則為三％；半年前ＩＭＦ對台灣的經濟成長預估還有二・一％，現在則「保一」無望。

蔡英文國慶演說形勢一片大好，ＩＭＦ卻完全不懂普天同慶。相關部會隨即展開「保一」大作戰。主計長朱澤民對ＩＭＦ預估不表認同，指九月出口好轉，今年經濟成長率不會再往下走；財政部也拿出適時終結連十二黑的九月出口數字，強調第四季可望撥雲見日；國發會主委龔明鑫更拍胸脯保證，台灣經濟已走出最差情況，今年「保一」沒問題。

然而，「唱衰」台灣經濟成長的，除惠譽信評八月預估為一％外，高盛和美銀美林九月都預估台灣無法「保一」；標普全球七月的預估和星展十月的最新預估，甚至都只有○・五％，比ＩＭＦ還悲觀。前經建會副主委葉萬安也分析指出，「能保一就很幸運了」。

金管會主委黃天牧曾引用英國《經濟學人》雜誌四月指出的「蒙娜麗莎效應」，形容國際經濟前景曖昧不明，疫後經濟預測困難；比如觀賞達文西名畫「蒙娜麗莎的微笑」，好像對你笑，再看又不像。全球經濟不確定性高，各方預測不一，原屬正常；但如果政治凌駕專業，只選擇有利數字解讀，甚至刻意忽略重要警訊，就會誤國誤民了。

重點是，國際大環境尚難樂觀。全球經濟缺乏動力，全球通膨也仍處高位。美中科技戰和俄烏戰爭的不確定性未除，以哈開戰又帶來陰影；從地緣政治衝突到地緣經濟割裂，都對各國恢復疫前經濟的努力，構成新的挑戰。尤其中國大陸經濟放緩超乎預期，效應波及全球。台灣無力抗拒地緣經濟的割裂，反而畫地自限，應處無能無方。

民進黨最樂見中國經濟困難，卻不知大陸衰退也會帶衰台灣。ＩＭＦ指出，通常中國經濟成長率下降一％，就意味著世界其他地區的成長率下降○・三％，雖然各地影響情況不一，但它的貿易夥伴將受到更大的影響。台灣真能脫鉤斷鏈、置身事外？

此外，ＩＭＦ預估台灣今年通膨率為二・一％，雖然遠低於全球的六・九％，但民眾對物價上漲的感受仍深。主計總處公布九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率二・九三％，創近八個月新高，經濟部長王美花不得不承認，「物價確實高了一點」。民眾對於肉、蛋、外食、房租的上漲非常敏感；尤其經濟成長那麼低，物價上漲那麼高，民眾感受當然更痛苦。

ＩＭＦ提醒，全球復甦緩慢，地區分化加劇，控制通膨政策沒有失誤餘地，同時各國必須展開財政整頓。但蔡政府各種政策的錯誤與財政紀律的敗壞卻更嚴重。雞蛋之亂演成進口蛋風暴，就是典型負面教材。從前瞻計畫到疫後振興，以撒幣代替政策，以分肥進行綁樁，以補貼充當奶嘴；蔡英文沉湎在自我膨風的政績裡，官員則大內宣粉飾太平。

專業機構對經濟成長率的不同預測與解讀，正像是前景曖昧不明的「蒙娜麗莎效應」。但蔡政府力圖消滅這種效應：挑選幾個數字，就吹擂經濟情勢廿年來最好；連續十顆景氣低迷藍燈，也說是即將好轉；經濟成長大幅衰退，更要強調已經走出最差情況。蔡政府可以遮住蒙娜麗莎的眼睛，還強令蒙娜麗莎繼續作微笑狀，但人民笑不出來。