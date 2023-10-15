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聯合報黑白集／沒收投票權的慣犯

聯合報／ 聯合報黑白集
台北高等行政法院認為，選舉權是民主國家人民最基本的政治參與權利之一，「受刑人只是穿著囚服的國民」，監禁期間的公民權利仍受憲法保障。本報資料照片
台北高等行政法院認為，選舉權是民主國家人民最基本的政治參與權利之一，「受刑人只是穿著囚服的國民」，監禁期間的公民權利仍受憲法保障。本報資料照片

台北監獄林姓受刑人打官司要投票選總統，台北高等行法院裁定桃園市選委會應在訴訟確定前，在北監設投票所或其他適當辦法，讓他投票。但中選會決定抗告，再次凸顯民進黨政府的民主倒退心態。

受刑人投票的確有許多問題必須克服，但這不是中選會怠惰的藉口。法院裁定列舉了許多國家採取在監獄設投票所或通訊投票方式，來保障受刑人投票權利；反觀我們的中選會，不但不努力讓更多國民投票，還儼然是專門没收人民選舉和公投權利的慣犯。

不在籍投票，應該是問題的重要解方。讓受刑人能在監獄投票，也可說是實施不在籍投票的突破口。畢竟，如果「穿著囚服的國民」可以投票，為什麼還有「穿著軍警制服的國民」不能投票？而難道任務在身的公務和選務人員，其公民權利竟不如受刑人？

國民黨總統參選人侯友宜說，在野黨屢次提出不在籍投票，民進黨政府應該要照做。其實全球有超過一百二十個國家實施不在籍投票，包括東南亞的印泰菲星馬等國都施行無礙。四年前印尼大選，為讓廿七萬在台印尼移工、配偶和學生投票，就在台灣設置了卅四個投票所，連澎湖都有！蔡政府實應汗顏！

民進黨精於選票算計，蔡政府對於人民的投票權利卻一貫擺爛。但人民的投票權不如移工，倒是世界民主奇觀。

社論

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