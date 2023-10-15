經濟日報社論／發展智能農業 何懼FTA？

對岸對台灣的「貿易壁壘」調查，將延長到1月12日，我方面對ECFA可能被終止的風險，在協議中受惠的石化、紡織、機械和農漁業者都憂心忡忡；但政府對於此事，除批判對岸以政治干擾經濟外，似乎也無能為力。

事實上，台灣在國際貿易上，除資通訊產品有「資訊科技協定」（ITA）護身，得以在國際暢行無阻外，傳統製造業已快速萎縮，服務業也難有效向外發展。一般認為除勞工成本偏高，和台灣缺乏「自由貿易協定」（FTA）、面臨出口被課關稅及服務市場受限有關。因此，簽署具規模的FTA來突破現況，一直是各界共識。

即使FTA在台灣被高唱入雲，蔡政府迄今已過七年，卻沒有簽成任何一個，關鍵因素當然是對岸打壓。但除此之外，政府不願提的是，簽署FTA必須讓市場自由化，可能衝擊選票，特別是競爭力相對較弱的農業選票。因此，除表態要加入高難度的CPTPP外，對於北京較無影響力的美國、歐盟、日本和印度等國，也可說毫無建樹。

農業果真像一般想像的那樣，是勞工薪資一旦變高，就失去競爭力的產業嗎？為何高薪的美國，農產品出口是全球第一，到處要求別國相互開放農業市場？原因就在於，美國農業科技高超，使用勞動力極少，即使單位勞動薪資高，但生產成本還是較對手低廉，能做到價美物廉，故能行銷全球、包括台灣。

然而，拜新科技之賜，台灣農業在現代化企業家和卓越專家齊心努力之下，已經可以運用智能科技，將單位面積產量提高五到十倍之多，完全突破農地缺乏的限制。若廣泛推廣，必能讓台灣農業不再成為簽署FTA的沉重包袱，這可能是擬定農業政策的政府官員還不知道的發展。政府有必要深入了解，大力輔導推廣，除可讓台灣農業轉型，更可讓台灣新農業在全球攻城掠地，成為全球智能農業的領頭羊。

據了解，南部已有農企業者，以組織培養、分裂育苗和氣霧栽培等技術，為果樹、園林、林木、茶及藥材、蔬菜進行快速繁殖，目前已離地種植出蓮霧、草莓、竹薑、甜高粱等高價作物；已獲得泰國的全球最大有機農場之整廠輸出、技術入股巨大商機，以及波多黎各、中國大陸爭取合作的商機。以竹薑為例，和傳統竹薑生產比較，其薑苗每棵以45元出售，高於傳統薑苗（約20元）；其成長時間只需100天，傳統薑則須300天；其良率高達90%，傳統薑只有50%；其收成每株為3公斤，傳統薑只有1公斤；其收成次數為每年三收，傳統薑只有一收；傳統薑種植一次需要休耕五年，他們五年卻可連續種植15次。兩種栽種模式的差距，真不可以道里計數。而全球竹薑的需求巨大，每年約有新台幣1,000億元（約34億美元）商機。台灣過去每年出口日本5,000公噸，目前只有1,000公噸，因為耕地有限又必須休耕。

業者透露，其生產之白草莓，一分農地可離地栽種1.5萬株、每株半年收成24顆（每顆75克，為一般三倍）、每顆若設定一般市價一半50元，約可獲得新台幣1,800萬元營業額，這是何等高值的營收，獲利當然遠高於傳統農作物。業者也已將其單顆為手掌大的白蓮霧出口杜拜，三顆1斤售價高達新台幣1,000元。

若台灣農民都以這種模式來提高生產力和產值，那麼簽署FTA相互開放農業市場的結果，將是對方出口低價農產品來台，我方出口非常高價的農產品到諸多對手國高端市場賺取高利潤。政府的任務，則是透過各種輔導或補助方案，協助更多農民盡速加入這種農企業的合作團隊，因智能農業生產模式需投資各種設備，需要大量資金投入。

如此，有了智能農業，FTA何懼之有？