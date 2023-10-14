聯合報黑白集／向心完勝孟晚舟

捲入共諜案和洗錢案的中國創新主席向心夫婦，在台被境管近四年後，終因無罪確定獲准離境。向心夫婦對自己的遭遇報以「六個感謝」，其中陌生路人的加油鼓勵，應使他們銘感於心。

諷刺的是，指控向心夫婦為共諜的王立強，早就被澳洲政府認定是「詐欺犯」，向心夫婦卻仍繼續被台灣司法追殺。上次總統大選，蔡英文利用此案大賣亡國感，賺足自己的選票。台灣司法則全力配合演出，直到現在才下戲。堂堂司法，甘當跑龍套。

比起華為副董事長孟晚舟在加拿大被拘留事件，這位美國政府羅織廿多項罪名亟欲逮捕的人，也不過被拘留一○二八天即遭釋放。向心夫婦則遭境管一四二○天，足足多了一年多，「完勝」孟晚舟。相對於美國對華為之處心積慮必欲誅之，蔡政府對無辜者之橫加羅織，顯然更勝一籌。有此對比，難怪向心夫婦要感謝再感謝。

上屆大選，司法的扭曲除濫用罪名逮捕無辜，更可笑的，是把明知有罪的人拒於國門之外，不准對方投案。殺死女友潘曉穎並盜領其存款的陳同佳，在香港服完盜竊罪刑後，在神父勸說下擬來台投案；誰料，蔡政府千方百計阻撓，就是不許他入境。政府既對陳同佳發布通緝，又不讓他來台受審，豈非精神錯亂？

向心的奇幻之旅，演繹的是台灣政治與司法的荒謬。