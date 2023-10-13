聯合報社論／仇恨是最恐怖子彈：以巴衝突的悲慘殺戮

經多日交手，以色列地面部隊正準備推進加薩走廊，打擊巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」，進而營救人質。經連日清點，以南小鎮有一千多名村民遭哈瑪斯屠殺，據以方稱連嬰兒都被斬首，下手凶殘。相對的，以色列連續對加薩猛烈轟炸，除炸死兩名哈瑪斯領袖，也有逾一千四百人喪命。戰爭永遠是尋常百姓玩不起的恐怖遊戲。

在「贖罪日戰爭」五十周年次日遭到五千顆飛彈突襲，對以色列而言，有如噩夢重演。當年「六日戰爭」的迅捷大勝，使以色列自信滿滿，自恃在中東地區已無敵手；誰料，埃及和敘利亞為奪回失土，利用以色列贖罪日節慶之不備發動奇襲，打得以色列措手不及。後來戰事逆轉，以色列在戰爭中告捷獲勝；但數月後，總理梅爾夫人和國防部長戴揚將軍則因未能妥善備戰，受到輿論抨擊而下台。

這次哈瑪斯的突襲，以色列原標榜有如銅牆鐵壁的「鐵穹」防禦系統卻未發揮作用，備受質疑。包括哈瑪斯瞬間發射五千枚飛彈，並派大批戰士透過地道、爆破圍牆、滑翔翼等管道入侵以色列，如此大規模的攻擊及籌劃，而自詡滴水不漏的以國情報系統摩薩德卻一無所悉，也顯示以國政府的戒備鬆弛到了難以想像的地步。尤其，哈瑪斯死士磨刀霍霍，而加薩附近的以國居民卻在舉行音樂節派對，便首當其衝遇上了死劫，令人哀傷。

值得注意的是，這次衝突雖循例被稱為「以巴衝突」，事實上，交戰雙方主體僅限於哈瑪斯和以色列，地域亦限於加薩和以色列。因此，稱之為「以加衝突」或「以哈衝突」或較貼切。重點在，儘管黎巴嫩真主黨和敘利亞民兵也向以色列北方開火，但約旦河西岸由「法塔」主政的巴勒斯坦自治區則未響應哈瑪斯的號召參戰，只是口頭譴責以色列對加薩的高壓管治。如此一來，至少保持了此次戰爭的單純性，不致上升到以巴全面衝突或中東多國交戰的地步。

「約旦河西岸」和「加薩走廊」兩地的巴勒斯坦人不同調，也是巴勒斯坦數十年來無解的糾結。從阿拉法特率領的「巴解」開始，巴勒斯坦建國之夢歷經一次又一次的衝突、失望、妥協與不甘，即使成立了巴勒斯坦國，並成為聯合國的觀察員，但不少巴人對以色列的奪土之仇仍憤恨難消。揚棄暴力路線的「法塔」，在腹地較大的約旦河西岸掌握自治政府；而堅持暴力路線的「哈瑪斯」，則奪取加薩的控制權，誓言打垮以色列。

巴勒斯坦原本資源有限，領導階層的理念分歧則更加劇其國家正常化的困難，但持續的恐攻卻始終難以成事。更糟的是，人民夾處其間，注定顛沛困頓，永無寧日。從這次事件看，以色列在加薩的無差別轟炸固備受爭議，但哈瑪斯在以色列的屠村則更血腥；至於人民，則只是好戰者的人質。

槍彈的轟擊誠然可怕，但更恐怖的，其實是無休止的仇恨動員與無止境的報復渴欲。這次以色列與哈瑪斯的衝突，拜登政府雖立刻派出航母及航艦支援，但實際的戰事，仍要靠以色列軍民自身扛起，外人無法插手。經過數十年的衝突和征戰，以色列在一九八○年和埃及建立了全面外交關係，在一九九四年和約旦簽訂和平條約，解決了領土和水資源爭議問題，加上巴勒斯坦自治政府的成立，都使得以巴問題逐漸和宗教衝突脫鉤。這次以哈衝突未引發鄰國參戰，顯示中東情勢已非往日模式。

從台灣看這場戰爭，除看到以色列人的愛國，同情加薩平民的可憐，也該想想仇恨應如何停止惡性循環。