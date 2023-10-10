聯合報社論／罷工浪潮 凸顯美國再工業化困境

美國製造業空心化已久，近幾任總統都想振衰起敝，各種藥方接連下，但都沒有顯著起色。拜登總統下的藥方最重，同樣效果不彰，最近美國汽車工人聯合會在底特律福特（Ford）、通用（GM）和克萊斯勒母公司Stellantis三大車廠發動罷工，對於勞工的巨幅加薪要求，勞資雙方談不攏，罷工規模愈來愈大。這場罷工反映美國傳統製造業困境深重，欲使製造業回流及再工業化戛戛乎其難。

美國傳統製造業的汽車業早已失去競爭力，自電動車革命後，三大車廠獲利和市場競爭力更加貧弱，當然發不出理想薪水，工人為此罷工，無論索求最後滿足到何種程度，只會加快步入破產危機。燃油汽車不但在市場上快速失去競爭力，生產流程的高人力成本也註定其將被時代淘汰。

特斯拉及中國電動車製程，已將車體分割成極少集成板塊壓鑄成形，大量減少數百個焊接點，縮減組裝流程、零件和人力成本，加上做為電動車心臟的電池持續精進，充電速度、行駛哩程不斷改良，已使造車成本和保養需求大大減少，加上人工智能AI自動駕駛臻於成熟，傳統汽車愈來愈落後，最終破產命運迫在眉睫。

如同歷來衰退或是外移的製造業，在產業創新能力與生產成本的嚴酷考驗下，美國汽車業無論技術、哩程或售價都處於劣勢，淘汰機制加速進行。電動車被看好是時代新寵兒，特斯拉搶占先機，中國大陸各大車廠奮起直追，成為世界最大汽車出口國，日本豐田、本田、日產和南韓現代、起亞等都各有優勢，唯獨美國三大車廠工會勢力強大，力阻改革與轉型，使得競爭力加速流失。

汽車業危機若此，其它產業工會牽制性之強不遑相讓，不但拉低美國競爭力，也降低資本家投資意願。台積電到亞利桑那州建廠，就是一個活生生例子，建廠工人索取很多，廠房建廠安全、訓練和工資其他問題都必須艱苦談判，建廠速度和投產時程大大推遲。

近期美國罷工風潮風起雲湧，蔚為大潮，UPS、最大醫療體系的凱撒醫療集團、好萊塢編劇、星巴克咖啡師等許多行業先後大規模罷工，勞資衝突已明顯降低美國相關產業的競爭力。在通膨肆虐之下，員工生計更艱苦，遂而要求付更高薪、減工時，國際競爭力大不如前的企業將如何生存？可悲的是，致力於製造業回流的拜登總統，為了拉攏勞工，竟赴罷工現場聲援勞工，成為美國第一個出席罷工活動的總統，這種行徑如何能吸引製造業回流和外資投資意願？政治制約產業發展莫此為甚。產業的大船都漏水了，勞資與政客還在拚命向企業擠牛奶，競爭力怎能可能不大跌？其他產業又如何回流？大船最終如何能不沉沒？

美國製造業1980年代以來邁入衰退大趨勢，固定資產投資不斷下滑，占GDP比重一減再減，所占商品出口的比重跟著下滑，由2003-2006年的77%左右，下降至2010-2019年的62%左右。從歐巴馬政府以降，再工業化成施政重點，但成效不佳，主要原因出在成本居於劣勢、產業政策缺乏連貫性、經濟結構過度向金融業傾斜，加大了重振製造業的難度。美國政府鼓勵投資的對策繁多，但難以從根本上打破本國商品消費增長的瓶頸，自然制約了製造業投資和就業增長的空間。最大影響因素在於成本劣勢十分突出。

據調查，包括勞動力、地租、水電、稅收和利率等初級成本，美國在各大經濟體中居於末段班，其中，勞動力成本過高是最顯著的劣勢。層出不窮的罷工只會讓這個劣勢更加嚴重。政客們大吹製造業回流的法螺，但美國製造業大企業多已鋪平全球化生產體系的大道，他們正在世界各國大啖比較利益優勢的美食，誰還想回到國內從事吃力又惹人嫌的行當？