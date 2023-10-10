聯合報黑白集／誰讓高端變低端？

公費流感疫苗開打。與往年最大不同，是多了政府力捧的高端流感疫苗。衛福部的採購，讓高端疫苗擺脫「連續七個月營收為零」的窘境。蔡政府對高端的無微不至，迄今仍是未解之謎。

諷刺的是，對民眾而言，如何「避打高端」才是重點。台北市政府即自行增購疫苗讓民眾接種，並將在接種日前「公布廠牌」，以化解家長疑慮。包括雙北、台中、新竹，乃至民進黨鐵票區的台南市，都宣布不讓高端進校園。

對此，衛福部長薛瑞元一開始還批北市府「浪費公帑」；但對「反高端」風潮勢不可擋，薛瑞元只好改口說「尊重」。然而，綠營「洗白高端」的行動仍一波接一波，護航高端不遺餘力。

高端的流感疫苗，其實是進口韓國藥廠原液，在台分裝。民眾不愛高端，主要來自疫情期間蔡政府對高端的離奇護航，包括卡進口疫苗及炒股等醜聞不斷，直到疫情結束高端仍未獲國際認證。品牌形象崩壞，還洗得白嗎？

曾被綠營說是「下一個護國神山」的高端，竟落至民眾避之惟恐不及地步，自身難辭其咎，但罪魁禍首，仍是為挺高端、與全球疫苗研發唱反調的蔡政府。「高端疫苗」成民進黨「違法濫權」代名詞，還連累整個生技界受害。讓「高端變低端」的，正是蔡政府自己。