聯合報社論／見證亞運○點○一秒的感動和兩岸融冰的善意

二○二三杭州亞運昨日閉幕，中華隊共獲得十九面金牌，不僅超越上屆雅加達亞運，更追平史上最佳成績。在中國大陸挾地主之優勢狂掃兩百金下，許多國家的金牌數大幅下滑，我代表隊有此成績，誠屬豐收，足堪回報國人的關注、支持與期待。

亞運屬國際大型運動賽事，競賽項目除傳統的田徑、游泳、體操，籃、棒、足、排、網、羽、桌等球類，及柔道、拳擊、空手道、跆拳道等武術技擊類，還有拚腦力的橋藝與圍棋，本屆更新增電子競技、霹靂舞等年輕人熱愛的項目。中華代表隊選手頻頻在新穎賽事項目中展現不凡身手，令人驚喜。政府在倡導運動健身的同時，如何鼓勵新世代多元發展激發無限潛能，並藉此爭金奪銀為國爭光，皆攸關未來如何將有限資源極大化運用。

單論金牌，中華隊滑輪溜冰代表隊在本屆摘下七面金牌，是最大豐收。滑輪溜冰非屬台灣體育科系傳統項目，有此表現，讓人驚艷。此外，在拳擊、柔道、體操、圍棋、橋牌、網球、男籃３X３、輕艇、花式滑輪等項目，所獲之金牌也相當整齊，可謂百花爭放。未來如何延續並擴大戰果，仍有賴體壇及各單項主事者合力擘劃。

就選手個別表現而言，最讓國人津津樂道的，當屬男子滑輪溜冰三千公尺接力賽。最後一棒的黃玉霖，前日還在爭先賽被判失格，次日卻靠著「神之壓線」，以○點○一秒逆轉南韓奪下金牌。如此振奮人心的「最後逆轉」不止一樁，楊俊瀚在男子兩百公尺短跑後來居上，也以○點○一秒之差技壓亞運紀錄保持人摘銅。一路落後的男籃３X３在最後七秒逆轉奪金，空手道女選手谷筱霜在倒數五秒逆轉摘金，都表現出同樣拚搏到底、永不放棄的精神。

體育之母的田徑，則是本屆亞運我代表團最遺憾的領域。我國雖派出亞運史上最多的選手參賽，但許多選手在賽前受傷，導致部分選手未能完賽，或者成績與預期相差甚遠。這種情況，可能與選手們七月參加亞錦賽、八月出征世大運有關；亞運結束後，甚至還得帶傷參加十月底全運會。密集的出賽，不僅考驗選手的體能和教練的訓練計畫，也增加受傷風險。明年巴黎奧運在即，找出原因、記取教訓，應是當務之急。

這次中國大陸主辦杭州亞運，投注的資源相當可觀，成果也很豐碩。亞運五十四個競賽場館、卅一個訓練場館，均在賽前全面建成並通過驗收，賽事期間也罕聞選手抱怨場地不佳或因場地問題受傷。儘管有台灣網民狂酸對岸勒緊褲帶也要撐面子，但「基建狂魔」的表現確難挑剔。以棒球為例，對岸一口氣在紹興蓋建了兩座緊緊相鄰的棒球場，並採納中華奧會建議重整人工草皮及隱形護網，使場館規格對齊國際和職棒標準，以便明年再迎接U─23世界盃棒球賽。對比之下，新竹棒球場花大錢卻問題重重，修整及重啟遙遙無期，則讓人感慨。

值得一提的是，杭州亞運也為陷於交流低谷的兩岸打破了不少沉悶氛圍。儘管新冠疫情已遠，但兩岸仍因政治因素阻滯民間交流，觀光團客的開放迄今仍深陷「互遞帶刺橄欖枝」的零和賽局。然而，亞運期間我方前往杭州的不僅是選手，還有大批親友團、媒體採訪團和熱心人士，「有賽事場館加油、沒賽事西湖暢遊」。遇上台灣選手與非地主國選手競技，大陸同胞都熱情加油打氣，情味濃厚。人民間的善意，豈是政治鬥氣的兩岸政府所能阻擋？

杭州亞運有驚奇、有感動，也有淚水與不甘，也讓人們看到兩岸融冰的一面。