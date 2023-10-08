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聯合報黑白集／數位部的「飛行日誌」

聯合報／ 聯合報黑白集
數位發展部明年出國計畫預算大幅增加三倍，遭外界質疑，如果數位部的人都在國外參加提升能見度的會議，誰來打詐？圖為數位發展部數位產業署攜手歐洲復興開發銀行簽署合作備忘錄。圖／數位部提供
數位發展部明年出國計畫預算大幅增加三倍，遭外界質疑，如果數位部的人都在國外參加提升能見度的會議，誰來打詐？圖為數位發展部數位產業署攜手歐洲復興開發銀行簽署合作備忘錄。圖／數位部提供

年度出國預算大增三倍，總出國人天數增加四倍，平均一人拿公款出國九・三天…。這不是某新貴企業的業績成長統計表，而是打詐及資安成績難看的數位部績效，無怪遭諷為出差部、酬庸部。

首任數位部長唐鳳頂著「IT天才大臣」的頭銜，國人對數位部推動台灣數位轉型原滿懷期待。誰料，在新冠疫情期間因口罩實名制、疫苗預約平台屢被政府「造神」的唐鳳，她當上部長一年來，人民卻只記得數位部對詐騙集團的百般束手無策。

這次數位部遭諷「出差部」，主要是迭以空洞的「提升能見度」、「宣揚民主」等名目大肆出訪。例如，派十五人到美國四十天參加自由民主聯盟等會議，派廿一人到倫敦廿四天參加會議，簡直把數位部變成外交部。在數位時代，有需要用人海戰術宣揚台灣嗎？

出國名目撈過界，也坐實當初外界質疑的酬庸、高層偏愛等問題。數位部收編其他部會「好康」的業務和預算，打詐、資安等髒活則有檢警調共同承擔，再不濟還可「外包」。如此，當然有空多出國。

清末五大臣帶隨從出洋考察，讓一干滿清勛貴遊山玩水、吃香喝辣兼宣揚國威。唯後世考證，「五大摺」考察報告竟是由流亡通緝犯梁啓超代筆。數位部以虛名出洋，只怕更青出於藍，為日後只能寫出「飛行日誌」預留後路。

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