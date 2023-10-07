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聯合報黑白集／無腦補貼，肥了誰？

聯合報／ 聯合報黑白集
農委會為解決蛋荒，從今年三月起執行專案進口雞蛋計畫，截至七月為止，進口帶殼蛋逾一點四億顆，以農業發展基金補貼進口蛋價差近五點七億元。記者林俊良／攝影
農委會為解決蛋荒，從今年三月起執行專案進口雞蛋計畫，截至七月為止，進口帶殼蛋逾一點四億顆，以農業發展基金補貼進口蛋價差近五點七億元。記者林俊良／攝影

蔡政府的農業政策，最強本事就是補貼。農漁產品滯銷，補貼解決；強制休耕，政府補貼。發生蛋荒，進口雞蛋補貼關稅；花了六億元公帑，結果五千多萬顆蛋要銷毀。最近發生美豬「洗產地」的偽標事件，其禍源仍是畜產會採補貼進口豬肉所致；花了三億元，結果讓民眾吃下不想吃到的美豬。

五月到九月，台灣進口豬數量增加了七倍；原因無他，政府對每公斤進口豬補貼六元。畜產會的理由很瞎，說是為了平抑國內豬價。這是鬼扯，若要平抑，開放進口就行，哪需補貼？何況，從結果看，豬價依然高掛，根本沒有平抑效果。

農業部長陳吉仲和畜產會主委林聰賢上月因進口蛋風波雙雙閃辭，可惜走得太快，否則這次美豬變身加豬、英豬的事件，他們還得灰頭土臉一回。到底是什麼樣的無腦官員，會把補貼當成萬靈丹？既平抑不了市場價格，又傷害本土產業，更讓消費者在無知之中被騙。陳吉仲和林聰賢雖已下台，監察院仍得追究兩人的責任。

更令人好奇的是：這些補貼只是單純「無腦」，或者其實另有所圖？以進口巴西蛋的「超思」為例，一人公司卻能奪下六成的專案進口配額，原本報價三・四億元，抵台變四・七億；誰在玩「中飽」的把戲，畜產會迄未交代。在野黨必須追一追，進口豬補貼究竟肥了誰！

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