聯合報社論／藍白合關鍵：彼此「同理」，走出「同溫」

明年總統大選，仍停留在侯友宜和柯文哲「分則爭第二，合則大有可為」的形勢。藍白是否能合，兩黨仍在各自叫價，未見具體進展。隨著時間越來越緊迫，所有希望下架民進黨的選民也越來越感焦慮。

國民黨與民眾黨的關係，與過去的「連宋配」或「國親聯盟」本質並不相同。宋楚瑜及親民黨基本上仍屬「泛藍」範疇，而柯文哲原為「深綠」，一些民眾黨成員理念也較接近民進黨。但這並不意味藍白無法合作，事實藍白合進展不佳，癥結也不在理念差異。

追根究柢，兩黨缺乏互信，過度執著於政黨本位，才是合作缺乏進展的主因。舉例而言，近來兩黨彼此放話，國民黨傳出只接受「侯柯配」；民眾黨和柯文哲大為反彈，除重話批評，也拋出「民調決定」和「輸者退選」兩條件。這些喊話除平添彼此猜忌，對於推進合作只有反作用。

兩黨的追求不同，各有道理，但無論如何，也必須思考候選人及政黨的總體實力。國民黨希望「侯柯配」，主要是侯友宜支持度雖未必高於柯文哲，但論政黨實力，國民黨擁有更多立委席次，並掌握絕大多數的縣市版圖，執政經驗也更厚實。在柯文哲的立場，民眾黨是小黨，若合作缺乏清晰的規則，極可能「合作」變成「被合併」，因此必須把底線踩死，絕不輕易退讓。

更關鍵的是，儘管主流民意期待下架民進黨，也希望透過藍白合達成此一目標；但由於過去國內政黨缺乏類似經驗，藍白合該如何著手並無範本可循，兩黨內部的歧見也不小。以民眾黨為例，黨內有主戰派和主和派，主戰派甚至樂見國民黨敗選瓦解，認為如此一來民眾黨即可取而代之。至於主和派，對合作是要上至總統層級或僅限於立委，也各有看法。

國民黨的情況則更加為複雜。有人主張兩黨談判應由黨中央主導，有人則認為應由侯友宜競總主導；包括是否堅持「侯正柯副」，也意見紛歧。此外，黨內若干重量級人士迄今按兵不動保持觀望，似乎要等國民黨敗選再伺機攫取個人利益。換言之，黨內仍未一致把「下架民進黨」當成最大目標。

很顯然，無論國民黨或民眾黨，對黨內「藍白合」決策影響較大的，都是這類只顧自身政治利益的「同溫層」，其中心所想並非主流民意下架民進黨的渴求。因此，有人一方面高談闊論說合作，一方面對於對方的疑慮卻無法從同理心表示尊重，並合理回應。在這種情況下，要達到可以執行的「藍白合」，當然始終欠缺臨門一腳。

從這個角度看，藍白要如何放下歧見，談出可以落實的合作目標，就是兩黨主事者須要各退一步，先降低對方對合作的疑慮，試著從對方立場來思考問題。例如柯文哲擔心國民黨會併吞民眾黨，國民黨應有具體回應與承諾；對於國民黨本於政黨版圖的訴求，民眾黨當然也應尊重，並提出合理的建議方案。

有人擔心藍白合會招致「政治分贓」的批評，是杞人之憂。政黨在選舉中談合作，選後合組聯合政府，是多黨制國家合縱連橫的必要過程；只要動機正當，過程和結果透明，為國為民的合作自能獲得民眾支持。

最近，侯友宜競辦執行長金溥聰公開表示「未堅持侯友宜正或副」，柯文哲則將「民調輸的退選」修正為「民調輸的推副手」，若干立委選區藍白已有「未明說的合作」。這顯示，藍白之間有合作的善意，有化為行動的可能。時間緊迫當然是個問題，但明知道藍白合很有勝選機會，卻不願合作，才是真正問題。