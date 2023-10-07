經濟日報社論／大陸躲得過「中等收入陷阱」？

美國總統拜登說，中國現在面臨嚴重的經濟問題，宛如一枚「定時炸彈」，此話雖不免誇張，的確也反映了相當事實；因為據說，習近平在親近人士面前抱怨，他是在替前朝收爛攤子，說明問題確實麻煩。國際貨幣基金（IMF）中國部門負責人賈恩對中國經濟前景並不樂觀，他表示IMF已將2024到2028年的預測下調超過1個百分點，到2028年預估經濟只有3.4%的成長。這樣的形勢，很難不讓人聯想到中國經濟是否將掉入或甚至已掉入所謂的「中等收入陷阱」。

「中等收入陷阱」是世界銀行2006年發明的術語，是指一個國家因某些優勢達到一定收入水平後，就停留在該經濟水平的情況。2010年，世界銀行以人均GDP在1萬至1.2萬美元，界定為中等收入，2022年中國大陸人均GDP為12,741美元，連續兩年保持在1.2萬美元之上，但並不能因此確認就跨越過了「陷阱」，因為有不少國家在一度跨越之後又重新掉入「陷阱」。

一國經濟掉入了「中等收入陷阱」，理論上可以找到的理由不外兩大類，一是單純的統計解釋：發展初期基數低，故成長率高；成長至一定程度後，基數已高，成長率自然減緩。另一類，則是隨著經濟的持續發展，很容易進入到一些發展的誤區，產生各種發展的問題或麻煩，從而影響或拖累了發展，最常見的發展誤區，主要如：（1）環境的汙染與生態的破壞；（2）市場經濟下很容易出現的貧富差距拉大；（3）由於政治體制的改革滯後，因尋租或權錢交易而產生的腐敗問題；（4）因土地價格與勞動工資上漲，競爭力弱化而出現的製造業外移；（5）因忽視貨幣紀律和財政紀律導致了巨大的經濟泡沫；及（6）因工業化、城市化，生活成本提高，導致生育率下降後的人口問題。

所有以上問題都跟發展有關，是發展的後遺症，為了解決或舒緩問題的嚴重，自然會延緩進一步發展的速度，使經濟在「中等收入」水平前後停滯不前甚至倒退，終於掉入了「陷阱」。

對中國而言，以上六大誤區，在過去40多年快速發展過程中，無一不入，且其中不少在相當程度上。無可避免地，遲早總得要面對解決的問題，所幸，除了最後兩個，在北京執政當局的處理下，基本都已得到妥善地因應或相當程度的改善了。

環汙及生態問題一度曾極為嚴重，但明顯已得到有效控制，改善之效率遠超過一般國家，青山綠水已在恢復之中。貧富差距一度也曾是相當頭疼的問題，但有社會主義基因的中共體制也相當成功地基本實現了全面脫貧，如能順利邁向共同富裕，無疑也有利於擺脫陷阱。

至於腐敗問題由來已久，應該說，從鄧小平改革開放伊始就埋下了種子，並隨經濟發展而益形嚴重，直到2013年習近平上台才認真面對。冰凍三尺非一日之寒，要徹底根治自非易事，這個反腐過程自然不利於短期經濟成長，但也是避免落入陷阱的必要手段。

北京執政當局真正要嚴肅面對的是最後兩個誤區。

因忽視貨幣與財政紀律而產生的經濟泡沫化問題，其後遺症正是當前習近平政府面對的最大挑戰，其實這個可以稱之為「凱因斯陷阱」的麻煩，美、日各國都遭遇過，嚴重程度不一，當前中國大陸的問題不輕，但中共體制具有無需討好選票的優勢，假以時日，終將獲得改善。

對中國而言，也許真正的難題是人口，不過人口影響的是一個更長期的問題，必須以更大智慧好好面對。總的來講，當前中國經濟的困境更多的是階段性的麻煩，是否能跨越「中等收入陷阱」不產生立即影響，我們認為中、長期無須過於悲觀。