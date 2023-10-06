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聯合報黑白集／眾議長牌還能打嗎？

聯合報／ 聯合報黑白集
麥卡錫（中）3日被罷黜美國眾院議長職務。美聯社
麥卡錫（中）3日被罷黜美國眾院議長職務。美聯社

美國眾議院議長麥卡錫被罷黜，史上頭一遭。這是一個不祥的惡兆，它凸顯美國走上極端民粹不歸路，中間溫和路線已被徹底拋棄。而一個動盪的美國，將是全球的夢魘。

有人怪罪發動罷黜表決的極右翼共和黨議員蓋茨，指責他造成如今的混亂；政府關門的危機已然難解，管錢的眾院竟又失去龍頭，問題疊加恐讓形勢更加難測；但蓋茨卻說，卅三兆美元的債務，以及數十年來一再用包裹法案與決議治理國家，才是混亂。這話倒是不假，但踢走同黨的議長，只怕治絲益棼。

麥卡錫下台不能當成一起突發的孤例，它更可能是美國多年沉痾總爆發的開端。美國自川普執政後所吹起極端政治風潮，並不是他一人就捲起千堆雪，它是美國過度透支霸權的產物。

蘇聯解體後，美國一騎絕塵，坐享單極紅利，憑藉無錨的美元就讓全球為她供輸，在已經掏空實業的蜃樓上忘情揮霍。當累積了天文數字般的債務後，種族、貧富與左右分化等諸多矛盾，集中爆發。

台灣該思考的是：一個趨於混亂的美國，能否將台灣安危繫於其身？蔡英文拚盡力氣見了裴洛西、麥卡錫兩位眾院議長，除換來兩度圍島軍演，兩議長如今安在哉！更要借問賴清德，眾議長牌還能打嗎？哪天兩岸真開戰，這般吵吵嚷嚷的眾議院，怕連援台預算也過不了！

社論

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