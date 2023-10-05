聯合報社論／吹哨者錯誤退場，雞蛋追弊與食安不能退場

進口雞蛋風暴中的重要吹哨人，農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘，日前以家人安全遭受威脅為由，宣布關閉粉專，震驚社會，各界憤怒聲援。不料，檢警查出是林裕紘請託國民黨黨工舊識協助傳送恐嚇訊息，為自己製造下台階順勢關閉粉專。一個民進黨員找了一個國民黨黨工串謀，自導自演了一場荒謬的粉專退場儀式，在雞蛋風暴後再度掀波。

國民黨已將涉案黨工解雇，身兼國民黨政策會執行長的立委曾銘宗對督導不周表示「真歹勢」。擁有民進黨黨籍的林裕紘則被質疑入黨有特殊政治目的，民進黨也會將他開除黨籍。民進黨及綠營側翼撿到槍，自然又一輪橫掃濫射。在粉專退場一事上，林裕紘濫用社會信任，引起對立和恐慌，應該受到譴責，他不只已如自稱的「社會性死亡」，更應該盡速回國面對司法調查，承擔法律責任。

不過，林裕紘自導自演恐嚇案和「Lin bay好油」進口蛋揭弊是兩件事，一碼歸一碼。尤其進口蛋問題影響層面廣大，嚴重衝擊食安，目前六個地檢署也仍在偵辦中。進口雞蛋案中一人公司、雞蛋效期、冷鏈中斷、洗選洗產地、混蛋偽標等等問題的揭露，有的是媒體與藍營縣市長、立委強力監督的結果，也有很多是因「Lin bay好油」的吹哨而發掘。這些問題不會因「Lin bay好油」退場就消失，農業部的政策錯誤更不會因林裕紘的退場錯誤而洗白。

賴清德譴責這起事件，並拉高到台灣民主化之後，第一次有在野黨黨工以自導自演方式抹黑政府，企圖得到選舉利益。其實他沒什麼資格講話。且不說這個事件是「藍綠聯手」；對於進口蛋風暴，他刻意切割，慎防破殼蛋汁濺到身上，似乎副總統不是蔡政府團隊的成員，也好像蔡政府與他領導的民進黨無關，更彷彿總統參選人拚選舉就好，不必關切食品安全衛生與人民健康福祉。但「Lin bay好油」出包，賴清德立馬出手，狠準痛擊在野黨傷口。

民眾疑慮食安時，賴清德遮眼摀嘴；陳吉仲下台時，賴清德惋惜慰勉；林裕紘出包時，賴清德迅速出擊；整個過程顯露的是他的政治投機。賴清德在林裕紘被揭露自導自演後的迅速反應，只證明一件事：原來他在持續一個多月的進口蛋風暴與食安危機中冷漠袖手，只是裝瞎裝睡！原來他為了保持自身的安全距離，對人民的食品安全也保持沉默！

其實，翻開散播謠言興波造浪的歷史，少不了寫滿民進黨與賴清德的幾頁。如果「關西機場事件」中的網軍帶風向，或「疾管家」案中的反串中國認知作戰，民進黨都可以翻臉轉身說不干我事的話；如果賴清德對曾被蔡英文網軍出征打到求饒的慘痛記憶，也可以抹去的話；那麼在已被證實是烏龍事件的新北幼稚園餵藥案中，賴清德又是如何對幼師們落井下石、製造親師對立的？

長期關注農業問題的「Lin bay好油」有意退場，如果是因持續遭受攻訐恐嚇而身心疲憊，可以理解，但絕對不該以錯誤方式找下台階；何況農業問題不只進口雞蛋一端，蔡政府以撒幣代替政策所遮掩的許多農業問題，仍未解決。即使陳吉仲去職，他製造的雞蛋問題還在困擾著民眾，食安陰影仍然徘徊不去，他的下台應該是掀起「農業布」的開始，不能讓政策錯誤與弊端，同壞蛋、逾期蛋一起銷毀了事。同樣，林裕紘自導自演，社會已經得到一次教訓；但「Lin bay好油」先前揭露的進口蛋弊端，社會大眾還在等待農業部給個交代，人民也還在等待檢警調和監察院給個調查結果。