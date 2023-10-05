聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／藍白合最後卅秒

聯合報／ 黑白集
大選逼近，藍白合備受矚目。圖／聯合報系資料照片
大選逼近，藍白合備受矚目。圖／聯合報系資料照片

天下大勢，分久必合，合久必分。在野陣營分裂已久，藍白合箭在弦上，但民眾黨總統參選人柯文哲說，他已經聽了藍白合快一年，從來沒人跟他講要怎麼合，他是急重症醫生，很習慣在最後卅秒做決定。

選戰百日倒數，「藍白拖」依然搶戲。醫生的最後卅秒，賭上病人生命；藍白合的最後卅秒，賭的是二○二四勝負。柯文哲若最後一刻才攤牌，藍白合宛如政治梭哈。

藍白合是大勢所趨，立法院新會期召委選舉，國民黨禮讓民眾黨立委吳欣盈可見端倪；國民黨團總召曾銘宗說，這是好的開始，相信藍白合早晚水到渠成。

不只國會手牽手，台中市長盧秀燕、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨立委參選人蔡壁如大合體，更被視為「藍白合示範區」。侯辦執行長金溥聰也一改鷹派作風，表示政治要有彈性，他沒有堅持侯一定要正或副。對於藍白合不合？柯文哲卻說，民眾黨講求和平的「和」，但合作的「合」就要看題目。

藍白合呈現「友達以上、戀人未滿」曖昧關係，柯文哲要撐到最後卅秒做決定，就像即將步入禮堂的新人，卻不知對方最終「YES」或「NO」，貌合神離不離的背後是利益算計。

亞運中華隊拚到最後零點零一秒奪金，結果感動人心；政黨聯姻若是等壓線換籌碼，投機的政客恐怕只會換來雙輸的結局。

社論

延伸閱讀

絕非「政治分贓」…朱立倫再談藍白合 透露和柯文哲聯繫持續一段時間

為「藍白合」不打柯文哲？綠揚言明杯葛蔣萬安施政報告

柯文哲任內北藝、北流爭議款未解 綠黨團要求專案報告

預言「侯柯配」一定配！ 沈富雄：柯最終還是得嫁國民黨

相關新聞

聯合報社論／吹哨者錯誤退場，雞蛋追弊與食安不能退場

進口雞蛋風暴中的重要吹哨人，農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘，日前以家人安全遭受威脅為由，宣布關閉粉專，震驚社會...

聯合報黑白集／藍白合最後卅秒

天下大勢，分久必合，合久必分。在野陣營分裂已久，藍白合箭在弦上，但民眾黨總統參選人柯文哲說，他已經聽了藍白合快一年，從來...

經濟日報社論／小心 通膨還在你身邊

過去三年在疫情和俄烏戰爭的肆虐下，導致嚴重的國際通膨，而為了阻止通膨，美國聯準會大幅提高利率，加碼超過5.25%。在貨幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。