聯合報社論／台灣國慶日？二○二四選擇拒台獨或偽台獨

下周是雙十國慶，但很多人不知道慶祝的是哪一「國」？國慶籌備委員會日前公布今年雙十國慶主視覺英文標語「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」，蔡政府再度讓「中華民國」被消失，博愛特區自成一國。前總統馬英九怒斥，蔡政府刻意將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，這是不折不扣的台獨路線，他拒絕出席今年國慶大會。

總統府反控，國慶大會活動名稱與往年並無不同，馬英九過去也都有出席，期盼社會團結慶祝國家生日，不要再讓意識形態造成社會紛擾。不過，馬英九去年就曾苦勸蔡總統，不要用「台灣國慶日」作為國慶的英文名稱，蔡政府置若罔聞。對於三年來以「台灣國慶日」為名的國慶大典，如果說馬英九第一年是震驚沉痛，第二年是規過勸善，今年就是「是可忍，孰不可忍」了。

事實上，民進黨才是操弄意識形態的始作俑者。一個國慶大典，暴露了蔡政府的操作鑿痕：先是借殼中華民國，再繞彎、偷渡台獨；接著鋸斷中華民國歷史，只知有台灣，不知有中國；然後指鹿為馬，把「台灣」、「中華民國台灣」說成是「中華民國」；最後更以認知作戰倒果為因，指責拒絕為台獨背書者是製造社會紛擾。

民進黨黨綱開宗明義宣稱「建立主權獨立自主的台灣共和國」，但台獨神主牌遇到選舉就轉彎，面對美國就縮頭。從扁政府到蔡政府，長達十六年的民進黨政權，只敢玩「文字台獨」。前總統陳水扁的經典名言更戳破假面台獨：「要把台灣的國號改為台灣共和國，做不到就是做不到」。而身為「特殊兩國論」推手的蔡英文比任何人都知道，台獨只是對內自我催眠、對外虛有其表的工具；蔡英文號稱「維持現狀」，八年來唯一維持的現狀就是「偽台獨」。

「務實的台獨工作者」賴清德要參選中華民國總統，雖說將延續蔡總統「四個堅持」，仍引起美國疑慮；日前誇稱「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成」，更引發美方反彈。賴清德被迫「務實」轉彎，強調沒有所謂的獨立路徑，沒有更改國名的情況，會繼續推動蔡總統以「中華民國（台灣）」來稱呼的方式。但以「中華民國台灣」取代「中華民國」，是不是繞彎偷渡台獨？賴清德表面參選中華民國總統，實際上卻在慶祝台灣國慶日。

民進黨蓄意淡化中華民國意象，但中華民國仍是在野陣營的最大共識。國民黨總統參選人侯友宜號召用中華民國包圍「台灣國」；國慶日當天，他已邀十五位泛藍縣市長和民眾一起升國旗唱國歌，守護中華民國。侯友宜表示，「我們的國家是中華民國，我們的國旗是青天白日滿地紅」，這是基本常識，現任政府卻混淆甚至動搖。他要大家去問問，賴清德是否認同中華民國？

鴻海創辦人郭台銘是忠誠的中華民國信仰者，他批評民進黨偷梁換柱、欺世盜名，更問蔡英文是當哪裡的總統？賴清德又在競選什麼國家的總統？而刻正訪美的民眾黨總統參選人柯文哲，去年就呼應馬英九對蔡英文的苦勸，指中華民國是台灣人民最大公約數，不管要怎麼凸顯台灣，「好歹中華民國要留在上面」。

賴清德選中華民國總統，卻是台灣國信徒。蔡英文的「偽台獨」路線將交棒給賴清德，賴也從「務實的台獨工作者」變成「沒有台獨路徑」的總統參選人。為了選舉，供奉在神壇上的台獨黨綱，終究只能化為縷縷輕煙。二○二四大選，也會是「拒台獨」或「偽台獨」的選擇。