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聯合報黑白集／綠官們的「審醜疲勞」
蔡政府似乎是嫌對陳菊擔任院長、已然綠化的監察院掌控不足，最近又任命前綠委李俊俋出任監察院秘書長。雖然此人事任命並未引發太多波瀾，但其離譜程度並不下任何職務酬庸。
監察院是獨立機關，過去出任秘書長者，若非文官出身，亦是對監察事務有一定經驗者。但李俊俋卻是徹頭徹尾的「黨政人士」，且是「敗選內閣」代表人物。立委初選落敗，出任總統府副秘書長；市長選舉落敗，又任勞動部次長。如今再獲酬庸，成為監院罕見的「純政治派任」秘書長。
但即便以「政治任命」角度觀之，此一人事亦存爭議。民進黨性騷案連環爆，李俊俋的機要亦捲入其中；高虹安在立委任內助理費使用遭起訴，高虹安的做法，就疑是沿用李俊俋立委辦公室制度。按理，李俊俋亦應是監院調查對象。
蔡政府過去幾年具高度爭議的人事任命，罄竹難書。除「敗選內閣」當道，另一位「敗選專家」李進勇擔任中選會主委，陳菊擔任監察院長，都曾引發熱議。李俊俋出任監察院秘書長，也非特例。
正因如此，此人事案未起波瀾。但不是沒有爭議，而是類似案例太多，見怪不怪。美的看太多就不覺美了，是「審美疲勞」；李俊俋人事案波瀾不興，其實就是「審醜疲勞」。
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