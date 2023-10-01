聯合報社論／偏鄉教改寄望修法，更要人力制度鬆綁

教師節剛過，蔡總統臉書還掛著「當老師們的後盾」貼文。看起來這篇宣揚「班班有冷氣、生生用平板」政績的應景賀辭，改變不了全國三成中小學教師感受的行政壓力與不快樂現狀。尤其還有一群幾乎被遺忘的偏鄉老師，學生學習落差是他們的最大挑戰，但學校氛圍、行政負擔與個人職涯，更讓他們想出走。

台灣偏鄉教育困境，被形容為一頁「七年之病，求三年之艾」滄桑史。八年前，聯合報系願景工程首次推出「偏鄉教育」系列報導，剖析學生學力低落、師資不穩、教師行政過量等問題，引起關注。終於迎來二〇一七年底《偏遠地區學校教育發展條例》立法，開創「專聘教師」及「區域教育資源中心」等創新作法，台灣偏鄉教育困境似乎出現一線曙光。

但專法上路六年之後，願景工程基金會與聯合報近日推出「偏鄉教改難」系列報導，再度檢視偏鄉教改現況，發現專法中至少有六個條文束諸高閣，偏鄉師資解放、行政過量等老問題仍然未解。

教育部國教署長彭富源接受專訪時明確承諾，明年春天啟動偏教條例修法，最快能在一一三學年實施，對小校共聘、補助交通費、行政協作等，將推出相應解方。教育部的承諾究竟是否落實，媒體仍會持續監督。

看見問題，當然是解決問題的第一步。但過去在立法及修法過程中，往往各種團體互相角力，政府夾在當中，為了兩面討好，常以「社會尚無共識」搪塞，讓子彈再飛一會兒─無視於官方的「一會兒」，就是民間「數年」，孩子的童年也就這樣過了。要不然，就是當個「濫好人」，在重要關鍵字眼退讓，武功盡廢，條文施行起來就是左支右絀，看似修法，卻是於事無補。

以偏鄉近七成校長頭痛的師資招聘問題為例，國教署仍未明確提出對策，只能模糊以對，不肯正視「房間裡的大象」：台灣偏鄉每年就是靠五千位代理教師撐起教育現場。雖然代理教師最近待遇已在立委爭取下大幅調整，可領全年薪，不再數日子算酬勞。但是，教育部為何不能思考，如何讓真正想留下來的代理教師成為正式教師，別讓考上偏鄉教師的正式老師，想著「打帶跑」，偏鄉只是不得已的職涯墊腳石。

許多學者早已指出，當前師資培育與甄選制度，並非以偏鄉的需求來選才，完全忽視偏鄉與都會學校在教學方法與心態上的巨大差異。如同「偏鄉教改難」專題中指出，偏鄉常是「一人成班」，因此「混齡共學」，甚至透過網路的「跨校共學」、「差異化教學」勢在必行，但是老師坦言這些技能在師培教育中「沒學過」。

目前偏鄉教師流動問題主因在於：一心想在偏鄉任教的代理教師考不上；考上的正式老師又不想待在偏鄉。教育部的眼光為何看不見那些早在偏鄉任教多年的代理教師？他們早已經用行動證明了「我願意留下來」的決心；但僵化的制度卻不能給他們足夠的機會。

蔡總統說得很文青，「教育，值得我們花一輩子的時間來投入。」但偏鄉教育，誰來投入？台灣的偏鄉現實就是，無證的代理教師教出一代代的偏鄉孩子，為何不讓有心在偏鄉扎根的各種人才能取得任教資格，而非設下各種路障，擋住他們，而招來無心留下的正式教師成為偏鄉過客？

若依照偏教條例精神，讓已有代理教師實務者在教甄時給予特別加分，以確保找出具偏鄉服務意願的教師，讓學生別再年年問：「老師你會不會回來？」這就看教育部啟動修法時，是否有改革的勇氣了。