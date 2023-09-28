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聯合報黑白集／藍白拖變夾腳拖？

聯合報／ 聯合報黑白集
擬參選總統的鴻海創辦人郭台銘受訪表示，非綠陣營三位候選人共同目標就是團結勝選，下架貪腐無能的民進黨，這是在野大聯盟唯一的目標，而三人也都保持正常溝通管道。記者侯永全／攝影
擬參選總統的鴻海創辦人郭台銘受訪表示，非綠陣營三位候選人共同目標就是團結勝選，下架貪腐無能的民進黨，這是在野大聯盟唯一的目標，而三人也都保持正常溝通管道。記者侯永全／攝影

二○二四總統大選下周將進入倒數一百天，在野大聯盟目前仍只聞樓梯響，「藍白合」若一拖再拖，最後會不會變成「夾腳拖」？

聯合報最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德雖以三成支持率領先，但四成五選民希望「下架民進黨」，四成一期待在野整合。國民黨和民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲的藍白合若成真，無論鴻海創辦人郭台銘是否參選，「侯柯配」或「柯侯配」都能逆轉對手八至十五個百分點。

大勢很明朗，在野陣營「合則雙贏、分則三輸」。賴清德拔劍傲笑四方，藍白合卻還是三角習題。侯柯郭的支持者黏著度都很高，都希望支持對象能領銜參選總統，三人也難屈居副手，成為整合最大障礙。

藍白合被視為在野大聯盟的夢幻組合，但所謂夢幻就是理想豐滿、現實骨感。總統大選的四腳督排列組合已夠複雜難解，若再加上一一三席立委布局的多變項，國會席次牽動各政黨的生存版圖，恐怕就不只是合或不合的是非題而已。

倒數一百天是一個里程碑，對落後者而言，時間是不利因素，壓縮整合空間，侯友宜比預期中提早請假參選，當然也感受到時間的壓力。但誰也不服誰，結果只會互扯後腿。現在子彈還在飛，但最後若錯過黃金時機，藍白合變成藍白拖，打打小強還可以，要打大選就算了吧！

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