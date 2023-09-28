經濟日報社論／全球電動車產業爭霸 三強角力

中國大陸、歐盟與美國近日在電動車上，展開激烈的競爭。大陸電動車工業發展最早，在國內市場扶持之下，開始大量外銷，但最大的市場歐盟，對大陸進口的電動車展開反補貼調查，美國則早在川普時代已經徵收27%關稅，先把大陸電動車擋下來，希望扶持自己的產業，可是由於汽車工人的罷工，勢必將遲緩美國電動車工業的發展。

中國大陸一直想在汽車產業，能在全球占有一席之地，但汽車內燃機技術非常複雜，中國做不出夠格的發動機、變速箱，而電動車門檻比較低，大陸看到這個機會，憑藉著國內市場，以大量補貼把電動車產業培養起來。

大陸自2009年就開始對汽車產業補助，一輛10萬人民幣的汽車，中國政府就補助了6萬人民幣，據調查，從2016年到2022年，國家補助電動車金額高達570億美元。目前製造汽車電池的寧德時代，2020年成為全球第一，2023年比亞迪售出140萬輛純電動車，比特斯拉多了50萬輛，而特斯拉電動車還有一半在中國生產。

2021年中國電動車僅占歐盟市場的2%，目前歐盟則成為中國電動車出口的最大市場，占了歐盟8%的市場，預估2030年達到30%。才剛剛結束的慕尼黑車展，幾乎一半的參展商都是中國製造商。

歐盟執委會主席馮德萊恩擔心歐洲電動車產業，將被中國消滅，於印度新德里召開G20峰會上，向中國總理李強表達了歐盟的擔憂。但李強只表示，希望歐盟為中國提供一個非歧視的環境，並願意在潔淨能源與綠色金融上與歐盟加強合作。

既然中方沒有積極的回應，馮德萊恩13日就在歐洲議會中發表歐盟情勢年度咨文，宣布將針對中國電動車進行「反補貼調查」；預計從原物料、電池價格、低利貸款、廉價土地供應等各方面進行，將在第九個月課徵臨時關稅，第13個月課徵最終關稅，課徵對象不只是中國品牌，還包括在中國生產非中國品牌如特斯拉、寶馬、雷諾等，如果歐洲議會不同意課徵反補貼稅的決定，必須要有55%會員國和65%歐盟人口的支持，要推翻此決議將相當困難。

不過若歐盟對中國電動車進行反補貼調查，勢必引起中共對歐洲出口產品，例如德國汽車及其它產品進行反向報復，將發生貿易戰，由於歐盟出口大陸的金額少於大陸對歐盟的出口，若要升高報復，歐盟不見得有利。

目前歐盟內部是分歧的，德法出現不同立場，對中國進行反補貼調查，比較可能傷到德國企業。德國汽車工業近三分之一在中國銷售，而電池等原材料和零部件很多都從中國採購，德國汽車工業協會擔心中方「反制」，並聲稱歐盟的正式調查必須考慮到整體利益，以及中國的回應。

目前針對電動車進口關稅，歐盟只有10%，調查後可能升至20%，而美國則高達27%，雖然擋住了中國電動車的傾銷，但是並沒有替美國的電動車發展，爭取到更多時間。

根據美國去年《通膨削減法案》和2021年兩黨基礎設施法案中的計畫，拜登政府為投資電動車廠提供慷慨的財政激勵措施，希望車廠能夠盡快往電動車生產轉型。但是電動車廠如特斯拉，所創造的許多就業機會，並非工會會員，其中一些工作的工資還遠低於工會水平，而且隨著往電動車的加速轉型，老舊工廠及其工人職位可能不保；福特CEO去年就表示，生產電動車所需的勞動力將少40%。

這引發了美國汽車工人聯合會近15萬名成員的大罷工，對於向來站在勞工這邊的民主黨，在明年總統大選年的壓力之下，恐怕很難不站在汽車工人這邊，換句話說，美國電動車的發展勢必會受到拖延。

這場下個世代的產業大戰，已經箭在弦上，中國大陸拔得頭籌，台灣有不少供應鏈業者，受惠獲利，但是在歐盟祭出反補貼調查，以及美國汽車業罷工的影響下，如何持續發展壯大，要謹慎因應。