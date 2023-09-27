經濟日報社論／美中貿易角力 台灣須突圍

最近美國拜登總統赴聯合國大會發表演說，強調與中國的關係是「尋求負責任地管理我們兩國之間的競爭，以免演變成衝突」，並說「我們是為了去風險（de-risking），而不是與中國脫鉤（decoupling）。」拜登總統「去風險而非脫鉤」的說法為美國對中貿易政策一錘定音。

中國經濟快速崛起，到2010年已成為世界第二大經濟體。2015年總理李克強提出「中國製造2025」，讓美國警覺大陸經濟的威脅。到了2018年川普總統宣告「中國竊取美國智財權與商業機密」，而開始一連串的制裁行動，中美貿易正式開戰。

川普不想讓美國過度依賴中國製造業，「脫鉤」一詞於焉誕生。拜登總統上任後，延續川普貿易制裁手段；政府官員口氣雖稍軟，但手段卻更多元與激進。美國不僅要求各國禁運高階晶片與生產設備到中國，還積極籌建排除大陸的印太經濟架構，直到今年5月G7廣島峰會，更宣告與中國經貿關係要「去風險化」。

中美貿易戰看起來是美方占上風。畢竟雙方有貿易量體與需求不對稱性。大陸初期還能「以牙還牙」回應美方，但後來也只好以太平洋或世界寬廣，呼籲美方要共存與共榮。至於美方，不僅成功封鎖大陸高科技晶片產製，與大陸經貿是「去風險而非脫鉤」說詞也取得政治宣傳的制高點。

拜登政府對中貿易政策澄清說法，是要區隔與川普壁壘作為不同，只是雙方競合關係的另類表達方式嗎？「聽其言不如觀其行」，拜登對中貿易制裁手段只有更嚴酷，「去風險」與「脫鉤」其實皆存放在對中貿易戰的彈藥庫。

美國對中貿易關係的路徑圖其實至為明顯。持續弱化大陸世界工廠功能，積極建構東協與印度成為新供應鏈；「去風險」因此是指分散進口貨源，不要集中在大陸生產。至於「脫鉤」則是堅持圍堵中國生產任何涉及國安的技術密集產品所產生的後果。

最近美國「百密」箝制中國高科技產業終就出現「一疏」，預告「圍堵」策略恐將功虧一簣。華為突破晶片精密製程的封鎖，熱銷Mate Pro 60手機，振奮了大陸人心。華為證明大陸自製高階晶片已具備商業性，未來在市場需求與政府補貼政策下，大陸製作更高階晶片的可能性大幅提升。

至於美方分散進口貨源的行動則早已如火如荼展開；東協國家產品，尤其是泰國與越南，占美國進口比率已從2018年7.3%升至去年10.3%。拜登在G20峰會後，率領重要企業直奔越南，宣示深化雲端運算、半導體和AI等領域合作，並希望越南供應稀土，更是具體「去風險」的布局行動。

不過，雖然美國試圖對中貿易「去風險」，其效果仍可能打折。據統計，2018年至2021年間，中國企業對東協直接投資增加44%，其中尤以越南、泰國及印尼最多。去年初，東協加五的RCEP生效後，東協更躍升為中國最大貿易夥伴。顯然，美國對中貿易「去風險」策略，反而促使中國與東協形成更長的供應鏈。

正確解讀拜登政府「去風險而非脫鉤」說法，實際指的是美對中貿易採取「去風險」與「脫鉤」的兩手策略。美中貿易戰仍持續進行，官員互訪只是調控緊張態勢。而觀諸美國的國內政治生態，美中經貿關係「過去的美好早已成為塵封的記憶」，未來雙方敵意螺旋只會繼續升高。

令人遺憾的是，我們不幸成為美中「鬥而不破」貿易戰的輸家。政府鼓勵台商回台，卻因房地產炒作而民怨四起；台灣無法加入RCEP且新南向政策績效不彰，而未能承接東協新供應鏈的樞紐角色，甚至出現對該地區的出口大幅下跌；台積電赴美設廠延宕，引發勞資爭議，更讓台灣失去「矽盾」保障。美中貿易不見終戰之日，政府卻苦無對策，台灣經濟必須設法突圍。