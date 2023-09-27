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聯合報黑白集／憲法不是以權謀私藉口

聯合報／ 聯合報黑白集
新北市長侯友宜請假投入選舉，新北市議會藍綠黨團甲級動員。綠營批侯「落跑」，藍營主張依法請假並拿賴清德不進台南市議會反諷，民眾黨議員陳世軒（前中）同時舉起藍綠雙方的牌子。記者林澔一／攝影
新北市長侯友宜請假投入選舉，新北市議會藍綠黨團甲級動員。綠營批侯「落跑」，藍營主張依法請假並拿賴清德不進台南市議會反諷，民眾黨議員陳世軒（前中）同時舉起藍綠雙方的牌子。記者林澔一／攝影

侯友宜請假參選總統，綠營砲轟他落跑，藍營反嗆賴清德以權謀私，上班時間跑選舉行程。賴清德搬出憲法為己辯護。四年前賴神與蔡英文爭初選，高喊「制憲時機」已到；如今大舔中華民國憲法，務實沒下限。

帶職參選本是民主國家常態，綠營卻藉此猛攻侯友宜，但賴清德從政史就是一部落跑史。民進黨中央和賴辦宣稱，依憲法精神副總統是備位元首，和總統一般全時執行憲法職權，無須請假。看似有理有據，實則魚目混珠，轉移焦點。

憲法明訂總統是憲政機關，但不包括副總統。副元首憲法職權僅在總統缺位時繼位、不能視事時代理，可沒「參選總統」這項。再者，四一九號釋憲文指出，副總統繼任或代理前，行使任何屬於總統之憲法權力，即屬「於法無據」。直言之，總統能，並非副總統也能。

另外，國安會組織法明訂副總統為國安會議出席人員。如果賴清德身為總統參選人，連主持大法官提名審薦都不宜，為什麼可以參與影響層面可能廣及選舉的國安決策？

賴清德罕言「中華民國憲法」，打選戰卻以憲護身，黨中央及賴辦搖身憲法法庭，合理化公帑參選。憲法賦予副總統職權是「總統備胎」，不是「總統參選人」，賴清德自行釋憲，將憲法變作選戰提款卡。郭董批蔡政府「禽獸食祿」，所言不假。

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