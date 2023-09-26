經濟日報社論／振興農業需要依賴科技

最近幾周，蛋蛋危機儼然成為媒體最大的討論話題，這個與民眾生活息息相關的議題，絕對不只侷限在某些高官的失職，背後警惕著我們：台灣應該下定決心，進行一波大規模的農業改革。

台灣農業所面對的挑戰，不只是缺蛋與食安，台紐FTA即將生效，美加歐日越等國農畜產品的陸續開放進口，中國大陸無預警禁止水果及漁類產品輸入，氣候變遷造成中南部嚴重乾旱缺水，件件都是警鐘，將為台灣農業的存續，帶來嚴重的衝擊。

台灣農業未來改革的根本方向，其實在於新觀念之引入，與廣泛運用工業科技。

傳統農業耗費龐大的土地與水資源，卻須面對天災與病蟲害的肆虐，過去政府所做的僅僅是在災害發生時，給予農民補貼，其實這種農業發展政策，治標而不治本。以垂直農業之植物工廠為例，因為密閉圍籬，不易招致病蟲害，可減少農藥使用，增加食品安全；運用堆高轉盤，可以讓單位面積土地孕育農產品產量倍增；運用已成熟之工業自動化倉儲技術，可減少大量人力；使用LED光源、溫度控制、適當灑水與施肥，更可控制農作物開花結果時間，於離峰季節生產高價蔬菜水果，除提供消費者四季均可享受美食，農民亦增加產品附加價值與利潤，值得全面推廣。

解決台灣小農窄地的根本之道，是推動企業耕作：農民將土地集體委託專業農耕企業，並參與合作集體耕作，如此便可採用大型機械化設備，做到機器人插秧、施肥、採摘、清洗、包裝、運送，提高單位面積產量，降低生產成本，提高市場競爭力。

無人機施肥是另一個企業耕作可輕易實現的科技，運用商用無人機除了施肥，還可精確測量農損、即時採取保護性農藥噴灑，防止作物遭受病蟲害侵擾，造成不必要農損。

傳統農業在品種改良方面，大多以嫁接或擇優育種之方式，未來可使用遺傳工程所發展的基因改良、基因剪輯科技取代嫁接，可增加優良品種耐病性、提高作物營養價值，大幅增加產量。

他山之石，可以攻錯。台灣應積極學習地少乾旱的以色列，採用農地監測與滴灌技術，大量節省灌溉用水，不至於乾旱時期無法耕作。農業主管機關應積極建立詳盡之農業大數據，以付費開放方式，提供農民做為耕作過程重要參考，農民因此可較精準預測氣象、疾病爆發、產量及市場需求，不致造成「穀賤傷農，穀貴傷民」的惡性競爭苦果。

積極運用人工智慧技術中成熟的影像辨識，在農漁畜品管分類過程中，精準把關。農業主管機關更應積極輔導農民，採用區塊鏈技術取代推廣多年的二維條碼，做好產品溯源管理，讓消費者對食安問題完全放心。

但倘若期待老一代農民學習新科技，將是緣木求魚，所以我們應該鼓勵具科技產業背景之青年世代回到農業，帶進新型經營概念，為台灣農業振興注入活水。因應社會快速發展，消費者對於食安、有機、品質與新鮮之要求日益嚴格，未來的農產品將廣泛使用網路銷售，從產地直接配送到家，節省通路層層剝削，利人利己。

最近陸續出現的食安事件，可以讓社會朝野警惕，下定最大決心，進行大規模農業改革，讓台灣農業科技領先他國，繼半導體產業之後，成為國際典範。

這項大革命的背後，農業部、教育部、農業科技研究院，無疑扮演關鍵角色。唯有下定決心，積極推動農業創新，培育先進人才，台灣才有光明的農漁畜牧大未來。