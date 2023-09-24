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聯合報黑白集／食安未解，民主停更

聯合報／ 黑白集
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘（左）近來飽受壓力，昨晚在前立委黃國昌（右）的直播節目痛哭，宣布停止更新粉專。圖／取自黃國昌YouTube頻道
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘（左）近來飽受壓力，昨晚在前立委黃國昌（右）的直播節目痛哭，宣布停止更新粉專。圖／取自黃國昌YouTube頻道

雞蛋風暴迫使農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢下台，行政院長陳建仁道歉。但接連踢爆進口蛋問題的農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘，也因為家人生命安全遭受威脅，痛哭宣布停止更新，關閉粉專。食安危機還沒解決，民主已被停更。

長期關心農業的「Lin bay好油」，在這場雞蛋風暴中連續揭弊，提出專業見解。他的每一篇貼文都引起媒體注意，每一個數據都讓農業部啞口無言，每一個質疑都擊中陳吉仲要害，每一個批評都使得民進黨選情雪上加霜。

但「Lin bay好油」也因此成為綠營公敵和側翼追剿要犯。他與農業部、民進黨和綠營側翼一路鏖戰，飽受批評、抹黑和恐嚇，不在話下。但一場雞蛋戰爭，農業部長陣亡、行政院長道歉，綠營及其側翼如何不抓狂？

陳吉仲、林聰賢雙辭，畜牧司長也調職，蔡政府止血。但「Lin bay好油」說，雞蛋案「關鍵三巨頭」都落跑，問題將出現斷點，爛攤丟給陳建仁，五千萬顆雞蛋銷毀不易，恐怖的事情才剛要開始。他可能沒料到，更恐怖的是讓他封嘴，製造更徹底的斷點。

「Lin bay好油」想繼續勇敢，但不願家人陷入危險之中，只好請支持者原諒他的懦弱。其實，懦弱的不是「Lin bay好油」，而是那些無法解決問題，就解決提出問題者，並把食安和民主一併解決掉的人。

社論

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