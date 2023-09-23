聯合報黑白集／那一夜的侯友宜

國民黨總統參選人侯友宜訪美，聚焦嚴肅的台海局勢，沒想到最後一晚僑宴出現感人的一幕：廿六年前白曉燕命案，侯友宜從南非武官卓懋祺官邸抱出的嬰兒查克驚喜現身，感謝當年救命之恩。

回到驚心動魄的那一夜。白曉燕命案通緝犯陳進興闖進卓家，挾持了卓懋祺一家人。經過談判，侯友宜首先帶出遭受槍傷的卓懋祺和他的女兒；隔天中午，侯友宜又抱出七個月大的查克。再到晚間，陳進興向侯友宜交出了最後一把槍，南非武官挾持事件落幕。

侯友宜後來回憶那個生死關頭，「不是我勇敢，不是我不怕死，是站在第一線，沒有選擇的權利。」不過，現在已經廿六歲的查克，極力稱讚侯友宜堅強、謙虛，是個英雄。

查克心目中的英雄，如今正在參選總統。有意思的是，侯友宜把警察生涯經驗得出的「攻堅理論」，應用到兩岸和國防上。他說，警察要與對方談判，必須先準備好籌碼；要與北京談判，台灣也要先提升自我能力，才能與對方談。

面對嚴峻的兩岸情勢，台灣也沒有選擇的權利；自我能力的提升，才是最重要的籌碼。不過，當年從陳進興槍口下抱出襁褓中的小查克時，侯友宜很清楚，除了籌碼，還必須冷靜，絕對不要激怒暴躁的陳進興。

不激怒，也許這是侯友宜可以分享給務實台獨工作者的寶貴經驗。