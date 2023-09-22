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聯合報黑白集／我不了解你的滋味
美國商務部長雷蒙多訪問大陸時被華為突襲，搭載自製先進晶片的手機在她眼皮底下無預警發售；時隔半個多月，雷蒙多終於說出了感受，說她頗感氣惱，或更俗白地說：「不是滋味」！
被問華為此舉是否為了讓雷蒙多難堪？大陸外交部發言人毛寧一臉冰冷說，「這是企業自己的決定，我不了解」。這話簡直是十二年前美前防長蓋茲訪陸的翻版。蓋茲因大陸殲廿突襲試飛而感到被羞辱，面對蓋茲質問，時任總書記的胡錦濤也說他不知情。一前一後異曲同工，效果都是：沒人相信。
必須承認，華為的營銷超級成功，雷蒙多被迫替華為反向代言，全球也都驚呆了。與蓋茲認定那次訪陸是他畢生恥辱不同，雷蒙多輕描淡寫，只說不是滋味，但估計她心中怒火早已爆表。問題在於，北京這一帶著復仇意涵的外交操作，是否得不償失？
北京的反擊還不止於此，大陸國安部同一時間揭露美竊密三招，竟說美國二○○九年就開始入侵華為總部伺服器監控；此說意在言外，就是恥笑美國情報部門飯桶：華為伺服器都看光了，還讓雷蒙多踏入陷阱。
雷蒙多故做鎮定，但大約已在翻找工具箱，新的制裁怕已在路上。美中敵意恐更如蠢蠢欲動的火山，隨時迸出岩漿。大國博弈殊非兒戲，毛寧可別說，她連雷蒙多心頭的苦澀滋味，也不了解！
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