聯合報社論／醜陋的辭職秀，陳吉仲、林聰賢嫌疑未了

農業部長陳吉仲的慰留戲僅上演一天，他隨即在臉書自行宣布請辭，凸顯閣揆陳建仁的批示連兒戲都不如。隨後，畜產會董事長林聰賢也跟進請辭，宣稱「美好的仗，我們一起挺過」。兩名把台灣的「蛋荒」變成「蛋慌」的主謀，丟下一億四千萬顆蛋的爛攤走人，虛擲了五、六億公帑，把正常企業捲入黑蛋疑雲，更讓壞蛋四處流竄。這樣還有臉自稱「美好的仗」，何其可恥！

陳吉仲、林聰賢連袂辭職，主要原因有三：第一、進口蛋捲入食安及圖利爭議，陳吉仲成為仇恨值最高的部長，已嚴重影響民進黨總統及立委選情，須及時止血。第二、連日來地方政府在各地追查進口雞蛋流向，不斷查出混充、偽標等造假情事，風波正迅速失控，必須拿政務官人頭來阻擋民怨之火。第三、此案在進口商及進口國的挑選運作上，遭疑有很大的圖利空間，主其事者是畜產會董事長林聰賢；他被夾帶在陳吉仲辭職案中下台，是為避免火勢延燒到整個新潮流系。

觀察此案三周來的發展，已到了天怒人怨的地步。農業部官員每次出來辯解說明，每次都遭在野黨或民間人士以新數據、新事證迅即打臉。其間凸顯的，除了官員的失職失能，還有刻意撒謊捏造事實，惡劣到了極點。包括陳吉仲自己的說詞，言之鑿鑿聲稱進口蛋皆安全有效，還扯出巴西蛋經噴蠟處理等，隨後證實全是無稽之談。這麼離譜的演出，任何一件若在其他部會都是難以容忍的失職；但陳吉仲在宣布辭職的一刻，卻只道歉而不認錯，還洋洋灑灑為自己表功一番。這樣的政務官，就是蔡總統寵溺出來的，怪物部長其來有自。

農業部扯蛋一個月，還是說不清楚，農業部長陳吉仲（左）最後還是得下台走人，再加一個中央畜產會董事長林聰賢。圖／聯合報系資料照片 農業部的荒腔走板，主要建立在「施政不透明」的基礎上。區區資本額五十萬元的一人公司「超思」，為何能在「停業」期間被畜產會選中，承擔數億元的巴西蛋進口重責，任何人都會覺得奇怪。然而，陳吉仲和林聰賢聯手摀住真相，不讓幕後金主曝光；立委索取蛋流及金流資料，也不得其門而入。正因為關起門來好辦事，畜產會提供了優渥的八％服務手續費，超思轉手即獲利近四千萬元。到底這些錢落入了誰的口袋，林聰賢若不說清楚，民眾能放過他嗎？

數日前，陳吉仲說進口蛋已有五千多萬顆「過期」，必須銷毀，約占所有進口蛋的卅七％。如今，以地方政府在各地倉儲查到的過期蛋數量，此一比率恐怕已高達四、五成之譜。於是，陳吉仲口口聲聲自誇的「平抑蛋價」德政，最後卻演成政府萬里迢迢進口蛋到台灣來銷毀，這到底在演哪齣？民眾本來擔心的是蛋價太高或買不到蛋，現在大家害怕的卻是吃到壞掉的進口蛋，或者它們被悄悄做成糕餅及加工食品，不知不覺被吃下肚。

諷刺的是，直到下台之際，陳吉仲還口口聲聲辯稱，專案進口蛋可為消費者減少每顆兩元的支出，整體創造了六十億元的價值。這六十億元是怎麼來的，恐怕只存在於陳吉仲的遐想；但他浪費了政府五、六億元的補貼，踐踏了本土蛋農的經營渴望，挑起了消費者最深的食安恐慌，圖利了隱身幕後的政商，賠上了政府的形象，他卻一點也不反省。如此能力不足的政務官，卻妄想扮演「神」的角色，真是國家的災難。

陳吉仲和林聰賢辭職了，但他們留下的大爛攤，恐怕還需要一些時日才能清理乾淨。這點，有賴在野黨和地方政府鍥而不捨地追查，絕不能讓過期進口蛋流入市面，危害民眾健康。包括超思疑雲，也要從林聰賢身上找到解答之鑰。