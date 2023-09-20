聯合報社論／陳菊連讓數字自由呼吸的空間都不給？

審計部最近公布中央政府總決算審核報告，揭露不少政府預算缺失，包括特別預算多達兩兆多元太過浮濫、前瞻建設分配不公及執行不力等。由於數字具體翔實，屢遭在野黨引用，批評蔡政府施政不力。未料，監察院長陳菊在院會中就此質問審計長，認為報告不應引起外界解讀落差，並要求審計部設置發言人以隨時澄清。對於陳菊的「關切」，在野黨批評她不當干預審計權，必須道歉。

監察院長陳菊。記者潘俊宏／攝影 對於在野的抨擊，監察院回應說，審計權是監察院的「憲定」職權，陳菊對審計權獨立行使職權一向予以尊重，並未干涉或企圖影響。這些澄清，並不足以說明陳菊未試圖干預審計權。其一，陳菊在院會針對決算報告引發外界議論當面質問審計長陳瑞敏，多名監委隨即跟進附和；這些舉動，擺明就是施壓。其二，監院八月底在宜蘭舉辦監委共識營，素不相干的審計長也被叫去參加，並特別安排監委與他「交流」半小時；這顯然也是某種形式的同儕壓力運用。

沒錯，審計權是監察院的「憲定職權」；但必須釐清的是：監察委員和審計部都是獨立行使職權，並不接受監察院長指揮行事。審計部雖隸屬於監察院，其職責是審核各級政府機關、基金、及公營事業的財政收支，考核其財務效能；這和監委的糾舉、彈劾權一樣都是獨立運作，非監察院長所能過問或干預。亦即，陳菊既要談「憲定職權」，就應了解「憲定」的真正意涵，不宜自以為官大學問大。

進一步看，審計部今年的決算報告之所以受到外界的格外關注，並非因報告用詞辛辣或添油加醋，而只是就政府近年編列及追加預算的林林總總作出匯整，以數字為基礎而得出的扎實結論。尤其過去三年新冠疫情驚擾，蔡政府趁著人心惶亂，大舉擴編防疫及國防特別預算，加上八年「前瞻特別預算」的驚人開支，卻因分配不公換來許多草率工程。審計部決算指出，國家未償債務高達五兆多元，從而引發社會大眾對「債留曾孫」的驚懼；那些內容只是如實呈現真相，何錯之有？

蔡政府執政七年多，在上下交相賊的治理下，加上網軍側翼的粉飾，許多事情早已看不見原貌。對比之下，審計部像是唯一說實話的機關，讓真相從數字之間浮現，戳破蔡政府「財政紀律最佳」的謊言，因而吸引外界的廣泛注目。陳菊身為監察院長，理當反省的，是監委監察權的表現為何不如審計決算權有力；她捨此而不為，卻認為審計權不該太受矚目，而要求該部「設發言人」以釐清真相。然而，設發言人的目的，不就是方便政府「統一口徑」，壓低內外的異音嗎？

以蔡政府過去執政七年多的表現，各機關的發言口徑已經一致到可怕的地步，幾乎聽不到第二種聲音。如今，擔負監督重責的監察院，竟然要將唯一能說真話的審計部閹割，用「發言人」來抵擋社會輿意，這恐怕是台灣民主的大倒退。長期以來，社會大眾認為監委已自我矮化為「打蒼蠅、不打老虎」，因而有「廢監察院」的呼聲：但對比今年的情況，當審計部成為民眾渴望真相之所繫，人們真正覺得該廢的是監委，絕對不是審計部。這點，陳菊要搞清楚。

陳菊曾經是政治受難者，如今飛上枝頭掌管大政，她竟覺得政府內部的所有雜音都應消除，社會認知都該統一在政府的發言口徑下。審計部的決算報告，只是讓數字有個呼吸的空間，連這樣也要扼殺嗎？請記住：審計部不是誰家開的，當然更不是民進黨開的！