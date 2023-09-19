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聯合報黑白集／「可敬的」雙重國籍？

聯合報／ 聯合報黑白集
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供

被郭台銘稱為「萬中選一人選」的賴佩霞，成為副手沒幾天，就爭議頻傳。最引人矚目的，是她的雙重國籍。儘管郭陣營宣稱已「啟動」放棄國籍程序，但能否及時成為合法候選人，仍有變數。

民進黨對政敵的雙重國籍，一向窮追猛打，並上綱為「對國家忠誠」的問題。二○○八年大選，綠營猛打馬英九綠卡問題，就是明證。對「永久居留證」都如此在意，對「雙重國籍」理應火力更猛才對。

然而，郭台銘公布副手為賴佩霞後，民進黨發言人馬上說，郭賴配是「可敬、可以期待的搭配組合」。綠委洪申翰誇，賴佩霞比郭台銘「更有魅力」；另一位綠委許智傑則大讚，「郭董出了一張好牌」、「呼應主流民意」，簡直誇上天。

質疑賴佩霞雙重國籍的，則寥寥可數。民進黨北市議員許淑華說，「可能會影響連署」，擔憂之情多於批評。綠委王定宇算罵得最兇，不忘提及馬英九的綠卡風波，但也不過是「指賴罵馬」罷了，並非真的對賴佩霞雙重國籍有意見。

今昔之別，是民進黨忽然有風度了？或者賴佩霞果真傑出到民進黨都嘆服，可以忽略其雙重國籍？當然不是！原因是，無論郭台銘與誰配，民進黨都會全力吹捧，希望這組人馬參選到底。因為郭台銘參選，就是助攻賴清德；為「側翼」隱惡揚善，正是責任！

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