聯合報黑白集／清德的稅，吉仲的蛋

民進黨有些事，說了多少次也說不清，每次都避開問題核心在周邊打轉。超思幕後是誰在掌控，那麼多進口蛋都流向何方，陳吉仲躲躲閃閃，硬是拒絕出示資料。情況類似的還有賴清德的萬里老家，想要以一句「有門牌就不算違建」賴過去，顯然是拗很大。尤其，新北市府查不到「稅籍證明」，代誌最大條。

柯媽媽上周六自行僱工拆除新竹住宅違建，她一句「他們是官，我們是民」，把滿腹委屈都說盡。相對的，經濟部和新北市府會勘賴清德老家違建，雙方卻各說各話。礦業局說礦業計畫早已廢止，新北則說地目分明仍是「礦業用地」，且無建物登記和稅籍證明。很顯然，賴家原有機會申請建物合法化，卻什麼都沒做，現在狡辯就很難看。如果住了那麼多年，卻從未繳過房屋稅，豈不氣炸尋常百姓？

陳吉仲神隱多日，終於承認專案進口的一點四億顆蛋，有五四○二萬顆蛋因過期和破損得封存或當堆肥。亦即，進口蛋有三成七要銷毀，初估損失二億元。這也只是陳吉仲眼前願意承認的數字，他仍未拿出詳細的進口及流向資料。這筆進口蛋的爛帳，到底中飽了誰，外界必須繼續追下去，才能分曉。

這廂陳吉仲還交代不清，那廂才爆料稱「農委會指使」的蛋商涂萬財，卻被發現「出國了」。如此巧合，真耐人尋味！