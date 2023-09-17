聯合報社論／美國政治極端化，總統大選進入割喉戰

美國聯邦眾議院議長麥卡錫最近發動對美國總統拜登的彈劾調查。共和黨指控拜登在擔任副總統期間，從兒子杭特所涉之海外商業交易中獲利。正當川普因多起案件遭到調查時，拜登也面對共和黨的彈劾攻勢，顯示美國總統選戰已進入割喉的白熱化競爭。

彈劾總統是美國憲法上的大事，立國兩百多年來只發生過五次，分別是一八六八年的約翰遜、一九七四年的尼克森、一九九八年的柯林頓，以及在二○一九及二○二一年連續遭國會彈劾的川普。可以看出，隨著兩黨政爭愈來愈激烈，近年來彈劾已成家常便飯，幾乎從拜登勝選那一刻起，存心報復的共和黨人就開始意圖彈劾拜登。

去年期中選舉後，共和黨僅以五席多數主導眾議院。彈劾案即使在眾院勉強通過，送交參議院還需三分之二多數同意才能確立，此時眾議院啟動彈劾案，充其量只是選前的政治表態。但靠著向激進派妥協才當選議長的麥卡錫，面對黨內與日俱增的壓力，終於宣布對拜登啟動彈劾調查。

麥卡錫聲稱，拜登對美國人民撒謊，包括有證人披露拜登曾多次參與其家族生意的通話、互動和晚宴。銀行紀錄也顯示，有近兩千萬美元的款項，通過各種空殼公司付給了拜登的家庭成員和合夥人。麥卡錫指控，拜登不當濫用公權力，並取得特殊待遇。而拜登之子杭特幾年前吸毒期間違法購入槍枝，最近遭到起訴，使拜登的彈劾案與連任之路蒙上新的陰影。

白宮發言人反駁，共和黨的指控毫無根據，過去眾議院的共和黨人曾對拜登進行了長達九個月的調查，都未發現行為不當的證據，現在的彈劾調查更是無中生有。但根據路透社／易普索集團九月的最新民調顯示，八成受訪的民主黨選民支持拜登，卻有九成一的共和黨選民不認可他的表現。

美國如今的政黨對立，已到了非黑即白的極端情況。這種「信者恆信、不信者恆不信」的情況，同樣發生在川普的官司上。川普身背四宗罪，但鐵桿川粉對川普的支持並未動搖，認為這些官司是政治迫害。

拜登雖然有彈劾案以及兒子的醜聞，但目前民主黨內無人公開挑戰其連任。而拜登真正的問題，不是在其子的醜聞，而是他的年邁糊塗。如果他連任，上任時已八十二歲，是美國史上最老的總統。民調顯示，有超過七成七選民和六成九的民主黨選民，認為他已老到無法有效履行其職責。

政策方面，儘管共和黨全力攻擊邊境非法移民政策及治安惡化，但最後的決定性因素，仍在經濟。聯準會一直升息抑制通膨，目前看來有利拜登。但油價最近蠢蠢欲動，前財長桑默斯斷言，美國明年只有三成機會能躲過經濟蕭條，川普未必沒有勝選機會。

目前川普與拜登民調差距在誤差範圍內；明年十一月投票時，獨立選民將是關鍵。但美國獨立選民僅占全體選民的一成五到二成，難以發揮穩定社會的功能。民主、共和兩黨的攻訐，已造成美國社會的對立。大家不相信川普、拜登的官司判決與彈劾結果，將會削弱美國民眾對於司法的公信力。這不僅破壞美國社會的凝聚力，也會帶來極大的不安。

美國兩黨的割喉競爭，同時導致兩黨的極端化。共和黨目前由極右翼掌控，而民主黨則由極左翼主導，兩黨意識形態都在變質中。共和黨不再是保守主義政黨，而是民粹主義政黨：民主黨也不再是自由主義政黨，而是激進主義政黨。

美國的民主制度對全球政治有長遠的影響，這樣的割喉競爭，對民主政治作了惡劣的示範。