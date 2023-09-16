聯合報社論／在野合作堆疊，要有可操作與信任的基礎

國民黨主席朱立倫提出「在野合作堆疊說」，主張從理念結合堆疊開始，到立法院，再到總統選舉；他喊出憲政改革，要從變相總統制，走向雙首長制，最後走向責任內閣制。民眾黨主席柯文哲也表示，台灣選舉變成「民選皇帝」制，贏者全拿，毫無制衡，像總統應到立院國情報告等議題，政黨領袖都應坐下來談。朱、柯兩人說法隔空呼應，預設了對未來政黨合作和國會體制的想像；這未必做不到，但實務難度極高，重點在雙方合作要有可操作與信任的基礎。

朱柯的說法，反映了社會對當前總統獨大的「民主獨裁」現狀不滿。民眾黨沒有推上區域立委的實力，只能期待成為「三黨不過半」下的關鍵少數。尤其在「在野大聯盟」的期待下，如何發揮少數黨參政的最大利得，柯文哲因此一再提「聯合政府」。畢竟民眾黨壯大的最短路徑，就是爭取參與執政的可能。

我國憲政史上從未出現「聯合政府」。陳水扁剛上台時任用唐飛，想創造「藍綠共治」空間，終因民進黨無意與他黨分享權力，難改朝小野大僵局。馬英九執政時，因黨內紛爭，國會勢力抬頭，使馬政府施政屢受掣肘，結果以「馬王政爭」收場。蔡英文把總統權力用盡，立法院成了橡皮圖章，關鍵就在民進黨一黨獨大。這樣的政局不改變，「民主獨裁」的問題即不可能改變。

換言之，除了總統大選，立院選舉結果也會左右未來四年的施政走向。在野聯盟不僅要力阻賴清德「躺著選」的態勢，還必須在立委選舉架構起「在野大聯盟」的國會優勢，才能讓「在野合作」下的總統選舉結果有穩定政局的機會。因此，在野黨談合作，必須先就未來政府的運作取得共識；若不能承諾「總統不全拿」，在野聯盟就沒有合作的可能與基礎。

朱立倫先拿憲政改革為前提，釋放出即使國民黨總統選舉勝出，也不排除在雙首長制思維下，讓閣揆成為最高行政首長，這正是主要原因。對民眾黨而言，這當然具有吸引力，這也是柯文哲拋出「聯合政府」說的根本用意。問題是，如果雙方不能有一定默契，乃至白紙黑字的盟約，藍白合的工程難度很高。

當年國親連宋配，先透過聯盟會議形成共識，並白紙黑字承諾「合組專業、有效率的聯合執政團隊。重要政策及人事等，由聯盟主席連戰及宋楚瑜本相互尊重原則，共同協商決定」。在馬英九選總統前，馬宋也曾簽下「國親聯盟」七點共識，除共推立委外，還預約了「國親併」。後來卻因諸多恩怨，國親併未成，親民黨式微。以國親兩黨「系出同源」，合作都如此折騰，何況是成員、理念差距甚大的國民黨與民眾黨；要建立互信合作，這盟約也會是高難度的政治技術。

藍白合不僅是總統選舉的現實需要，力阻綠營國會過半，也是立委選舉的重要目標。民眾黨在區域立委提名者有限，只能寄望不分區能有斬獲；國民黨為促成合作，許多選區都預留合作空間，但多半「只做不說」。然而兩黨合作要有可以操作與信任的基礎，才能保證在「下架民進黨」後，能夠穩定政局推動施政。這點，就是柯文哲一再說的「執行力」問題。

朱立倫和柯文哲的喊話，都是在向對方抛善意，也預設了合作的空間。但兩黨合作，也要留有郭台銘共謀大計的安排，這是朱立倫「在野大聯盟」必須克服的難關。時間緊迫，藍白兩黨除了要在政策上合作迫使民進黨跟進外，還要在政黨合作上有具體作為，才能翻轉政局。