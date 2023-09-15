聯合報社論／失職、失格、失德：陳吉仲已踩踏人民底線

超思巴西蛋爭議已從上游的黑箱疑雲，一路燒到下游的食安疑慮。最新發展是，承認「誤標」巴西蛋效期恐遭罰的台農蛋品董座涂萬財，因不甘背鍋，大爆是農業部要求他認錯，先前還策動他出面力挺超思。涂萬財這一毀滅性爆料，已接近醜聞程度，農業部長陳吉仲在超思劇中扮演了最離譜角色，這種失職、失格、失德的「三失」官員，不斷刷新蔡政府的下限。如此官箴盡失的政務官，社會還要忍受他多久？

超思遭爆資本額僅五十萬元卻獨攬六成進口雞蛋量，農業部的態度始終閃爍遮掩。一如疫苗快篩爭議，蔡政府仗恃著完全執政的資訊不對等優勢，以為能以「機密」隻手遮天。然而，在媒體與農業粉專版主的接力挖掘和爬梳下，不斷捅破黑箱，將其中貓膩揭露在民眾面前。

可議的是，農業部不僅在挑選進口商時採黑箱運作，進口雞蛋抵台過程及配送，也處於無政府狀態，去向及價格均成謎。如今，更因台農上架的盒蛋爭議，引爆蛋商的核彈級爆料，農業部與食藥署的荒腔走板已無所遁形。

農業粉專版主揭露，五月底從巴西裝船的雞蛋，抵台後經過洗選，台農蛋品在外包裝標示的效期竟然可到十月五日。對此，涂萬財第一時間稱是按食藥署標示規定，陳吉仲並「掛保證」，聲稱市面上的雞蛋都是安全符合標準。詎料，不到一天，涂萬財即錄製影片坦承疏失、誤標效期，將全面下架。食藥署也表示，將以標示不實對業者開罰。農業部隨後也說，包裝上稱一個月效期是錯誤的，進口雞蛋無論何時進入洗選場，都應以來源場設定的有效日期標示。如此一來，官員便把所有責任全推給業者。

未料，涂萬財次日突然「大翻供」。他說，他之所以出面認錯，是農業部要求他「吞下來」；至於進口雞蛋如何標示，農業部和食藥署從未向業者說明，只能自己摸索，他只好比照國產蛋的方法標示。他並爆料，巴西蛋並未如農業部所稱的全部塗蠟。他還說，這並非農業部第一次對他下指導棋，先前超思陷入爭議，農業部也要他出面「挺超思」。此話一出，輿論譁然。人們更好奇，超思背後究竟是何方神聖，才讓陳吉仲如此百般袒護。

農業部不僅一路欺騙社會大眾，關鍵時刻還強拉業者配合演出，惡劣至極。陳吉仲要求國內蛋商幫賣滯銷的進口蛋，鬧出問題後，卻躲在幕後要業者背鍋，彷如「大哥出包，小弟頂罪」的幫派作風。農業部連江湖道義都不顧，對業者「可割可棄」，也難怪涂萬財忿忿不平。問題在於，過去本土雞蛋大抵能自給自足，因蛋商難以掌握所有蛋農的產蛋時間，法規遂允許業者以「洗選日」做為製造日，保存期限一個月。因國內配送時間短，如此標示已行之有年。

然而，進口蛋能比照本土蛋的做法嗎？農業部的專案進口雞蛋計畫，所有蛋都經歷長途運輸及報關，脫離冷鏈後，又在溫水下洗選包裝再上架，腐壞風險大為提高，當然會產生食安疑慮。但對於該如何分流與標示效期，農業部與食藥署卻毫無作為，只想坐收「平抑蛋價」之功，卻不想承擔「透明管理」的責任。

整起事件演成今天的荒誕局面，陳吉仲正是罪魁禍首。他先是不顧外界示警，任由蛋荒危機燎原；再撒公帑補貼進口雞蛋，以黑箱向超思放水；如今更演變成食安危機。過程中，人們聽到農業部一個又一個謊言，再看到官員一個接一個「翻車」。以高道德自居的賴清德，覺得人民還能忍耐陳吉仲的謊言嗎？