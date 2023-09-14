聯合報黑白集／高虹安的公私之亂

立委時期的助理費官司未了，新竹市長高虹安又陷入新一波紛爭，問題根源竟如出一轍。從副市長蔡麗清的無預警「被請辭」，到豪宅及名車疑雲，及至「男友干政」問題，連續劇般地連日糾纏著高虹安。所有的問題，都指向「公私不分」的核心。

高虹安因區區四十六萬元的助理費被起訴，其實很難說她有貪汙意圖，卻顯示其待人處事欠周，沒有助理願意為她辯護。有此前車之鑑，高虹安在新竹市府仍犯下相同錯誤：處理人與事顯然不夠坦誠，造成她延攬來的官員或含辱而去，或因羞憤而挾怨報復爆料，又造成她形象受創。

年輕的科技新貴一夕躍上政治舞台，高虹安原以清新形象受到外界矚目；誰料，「清新」二字脫落得如此迅速。不僅如此，她是民眾黨唯一的地方首長，卻未獲多少政黨奧援；而今這個白色的政黨招牌在她身上，卻被砸得傷痕累累，連民眾黨都不敢替她幫腔，她只能孤軍奮戰。

至於其男友李忠庭，從助理費案到豪宅之爭、到干政事件，全都有份，讓人側目。「友人」當然可以對市政提供意見，但那也僅限於「建議」。而如果動輒把官員約出來吃飯給指示，甚至要求對方辭職，這樣的男友也太超過了。

高虹安得趕快整理形象，新世代市長不是這樣當的。公歸公、私歸私，須各歸其位。