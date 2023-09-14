經濟日報社論／拜登訪越南 台商的新商機

越南是台灣企業繼大陸之後最重要的投資國家，近日美國總統拜登訪問越南，將兩國關係提升至全面戰略夥伴，大家關切的重點是，這對美國與越南的經濟連結，有何加強作用？以及美國拉攏越南，會對中越關係造成何種影響？台商機會何在？

拜登在結束新德里的20國集團（G20）峰會後，10日抵達河內，他是繼歐巴馬、川普之後，連續第三任訪問越南的美國總統，並且與越共總書記阮富仲共同宣布，美越關係升級為全面戰略夥伴關係，比原本的「全面夥伴關係」提升，與中越、俄越關係同級。據說提升與美國關係的決定，是在越南共產黨中央政治局內部激烈辯論之後做出的，一度傳出越南希望把「全面」刪除，僅升級為「戰略合作夥伴關係」，主要這涉及越南的兩個顧忌。

顧忌之一是，俄羅斯現在還是越南最大的武器供應國，在拜登訪問前，紐約時報報導，越南最近還不顧西方制裁，購買了俄羅斯武器，但這並不造成美越之間的障礙，反而鑑於烏克蘭的困境，河內與華盛頓都有共識，必須逐步擺脫對俄羅斯武器的依賴。

其次是與中國大陸的關係，河內並不擔心來自北京的反彈，因為中國相信河內「永遠不會落入華盛頓的軌道」，就在拜登抵達河內前幾天，阮富仲還接見了中共中央對外聯絡部部長劉建超，意在傳達讓北京安心的保證。

中方其實知道，越南是在搞大國平衡外交，但是絕不會與美國戰略結盟，更不會在台灣問題以及「孤立中國」的問題上跟著美國跑。只要中越不在南海問題上激烈衝突，河內就會繼續保持同中國的友好合作關係，奉行同時與中俄美三國友好合作，誰都不得罪，這是最符合越南利益的。

但美國深知，雖然亞太各國在軍事安全上懼怕中國，但在經濟與貿易上，卻依賴大陸，所以對越南積極加強經貿的紐帶，而今年越南經濟成長率將由去年的8%降至5.8%，增加了提升越美關係的壓力，而拜登此行訪問目的，正是特意聚焦於科技合作與越南經濟成長。

川普政府時期，美國開始與中國大陸開始關稅戰、貿易戰，許多以美國為市場的台商、外商企業，自中國大陸遷出，而蘋果、耐吉、沃爾瑪等終端美國公司，為了分散供應鏈，要求供應商深化在越南投資。這就是美國官員所強調「友岸外包」，指將供應鏈轉移到如越南這樣的盟國，以防企業受到政治因素衝擊，而無法有持續且可靠的供應。

這促成了美越貿易量大增，根據美國政府資料，美國自越南的進口額由2020年的796億美元增至2021年的1,019億美元，去年再上升至1,275億美元；美國目前是越南的第二大交易夥伴，僅次於中國，越南也由2020年的美國第十大貿易夥伴國，躍上2022年的第八名。

而由於工資相對較低、人口結構較年輕，使得越南成為替代中國的選擇，在這波外移中國的浪潮中，越南成為最大的受惠國。拜登訪問期間，還與越南就雲端運算、人工智慧等高科技合作，美越也將就稀土達成協議，越南更向波音一口氣購買50架737 MAX客機，總價高達78億美元，在新的美越半導體合作方面，美國半導體業巨擘英特爾已承諾在胡志明市郊區投資15億美元打造成為英特爾在世界最大單一封測廠。

目前到越南投資的台商，經過投審會審核通過者達到130.5億美元，為越南的第四大投資國。此外，台越貿易2022年達到了277.5億美元，年成長達到驚人的24.4%，使台灣成為越南的第五大貿易夥伴。

現在是台商在越南的黃金商機，一方面美國大撒利多，另一方面中越關係又還穩定，而這個機會還有多久，要看越南政府在美中之間博弈，是否高明了。