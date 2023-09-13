聯合報黑白集／缺兵還想擴軍

賴清德對大學生說，「戰爭時，義務役不會上戰場」；但國防部卻戳破他的牛皮。明年預算書揭露，志願役員額劇減五千多人，相當十個營兵力，主戰部隊人力缺口又擴大。國防部證實，明年義務役會分發到主戰部隊，包括外島。

蔡總統去年宣布延長義務役至一年。《兵力結構改革方案》稱，「主戰部隊」守護前線，以志願役為主；「守備部隊」以義務役為主，負責國土守備及基礎設施防護。但人算不如天算，過去四年募兵績效每下愈況，明年軍方預定新增義務役九千餘人，近半數要分配填補志願役缺員。

文宣美其名「戰守分工」，實際做的卻是「以徵替募」。說穿了，募兵不足無法滿足美國對台建軍要求，政府便拉年輕人「作帳」湊數。但一年來去的流水兵，戰力跟職業軍人根本無法比，如何確保訓練精進和武器維護品質？兵者，國之大事，死生存亡豈容如此輕率不計後果？

提前退伍的志願役軍士官及士兵逐年增加，國軍各部隊都想「拉伕」義務役填補缺口。兵力不足，陸軍卻還計畫擴軍鎮守灘岸城鄉、增加憲兵；莫非國防部準備再延長役期，以增加在營人數？

蔡總統無法解決產業五缺，下台前又創造「第六缺」：缺兵。缺蛋、缺電，政府讓自己人發國難財；缺兵，就拉別人家孩子上戰場。綠色執政真會作功德。