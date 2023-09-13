經濟日報社論／台灣區域發展必須頭尾兼顧

台灣區域發展經過幾十年努力，各區域都有相當的發展，包括雙北、桃園、台中、台南、高雄，甚至花東，都展現了建設和觀光帶來的活力和商機，也帶動鄰近區域的成長，令人欣喜。然而，在發展過程中，卻隱藏了一個奇特現象，就是台灣的頭部，也就是基隆市，卻在全台紅紅火火發展之下獨自憔悴，從一個商業鼎盛的海港，逐漸淪為雙北人都不常光顧的落魄後院。國一、國二和高鐵開通後，全台逐漸形成一日生活圈；特別是在五號國道開通之後，創新多元的宜蘭已成雙北人的「後花園」，數十年彷彿不變的基隆，已無法吸引尋覓創新美食和美景者的目光。

數據顯示了這個「台灣頭」的窘境：1930年代，基隆曾是全台第三大城，僅次於台北和台南。但在高雄港崛起之後，基隆獨攬大局的風光不再，1975年，基隆市的「平均每戶經常性收入」，僅以新台幣11.1萬元打平全台灣平均值，並落後於高市（11.9）、新北（11.6）、南市（11.4）、桃園（11.3），更別提北市的16.7萬元。

34年後，也是設立六都前的2009年，基隆的每戶年均收入107.3萬元，已落後於全台平均值（112.8萬元）5%，到2021年更大幅落後全台15%，在所有「市」行政區中敬陪末座，連宜蘭縣都超過基隆市。2020年主計總處人口和住宅調查中，基隆通勤人口比例高達60.2%，在22個行政區中「居首」，反映就近找尋合適工作的高度困難。

面對這種區域不均衡發展狀態，特別是就在全台首富的台北市旁邊，卻存在著這個「憔悴佳人」，成了一個強烈對比。但中央卻視而不見，「前瞻基礎建設計畫」中，大幅度補助了南部縣市，基隆卻還是未獲關注；奢望和台北市有更好連結、協助基隆發展的捷運延伸，也繼續成為空中樓閣。總之，基隆的產業發展停滯、人口未增，在全台被邊緣化，但政府卻對這種「南北不均衡」發展無動於衷。

如今，全球郵輪產業異軍突起，基隆因鄰近台北成為諸多郵輪進駐的要港，本該帶來發展良機，卻因市容老舊、景觀乏善可陳，讓郵輪旅客除到廟口小吃之外，少有過夜消費意念，乃至於基隆又淪為台北的「過路財神」，無法因郵輪停駐而帶動發展。

政府不應坐視這種區域不均衡發展，必須為基隆提出特別的發展方案。這不是對基隆的特殊優惠，而是健全台灣區域發展之必要，就像當年設立「高雄加工出口區」、提供企業特殊優惠，並非獨惠於高雄市，而是要帶動台灣經濟起飛之需。特殊的發展方案，可以有不同的類型，從強烈的「經濟特區」，到顯著優惠的「自由貿易區」，或僅提供租稅優惠的「商業特區」都可以考慮，但當然必須是能發揮激勵投資和貿易的規劃。更有連鎖效果的投資，可能必須由政府帶動，進行一些基礎投資，作為良性循環的引子，來帶動相關的投資和商機。

基隆往西在外木山沿岸因潮差極小，1980年代曾被考慮開發出30公尺深的超級深水碼頭；可惜後來以BOT方式發展了八里的「台北港」而衝擊基隆碼頭業務，也抑制了基隆發展。但台北港在淡水河出口、有泥沙淤積問題，可以考慮逐步發展基隆外木山深水碼頭，配合新北沿岸等地成為物流中心，激勵基隆發展。再配合美國曾實施有效的「商業特區」，減免租稅吸引商業投資到基隆，加上發展基隆自清朝以來極為豐富的歷史古蹟，才能吸引郵輪經濟開花結果。

但基隆市腹地有限，市區核心部分又分屬航港局、國防部和鐵路局，宜由行政院組成任務性質的「基隆發展小組」並納入相關機構，再研商出有效的發展方案和配套。