聯合報社論／從幾案例看政府中階官員的道德崩壞

新竹縣府工務處近日爆發收賄弊案，檢調從工務處長江良淵家中抽屜、衣櫃、天花板搜出上千萬元現鈔；其中，連陽台排水管都塞了逾百萬元。這樣的場景，不禁令人想起陳水扁當年在總統官邸四處堆放著麻袋及行李箱裝著「獻金」的景象，不過是小巫與大巫之別。新竹縣府同事形容，江良淵一向給人忠厚老實、公事公辦的印象，此次涉貪令人意外。

江良淵收賄，主要是四月底竹北豐邑建設的豐采五二○建案發生「天坑事件」，有車輛直接掉入路旁大洞，引發檢調注意。該建案周邊，十個月內發生五次天坑事件，居民相當恐慌；江良淵卻僅對建商、營造商及監造者各開罰三萬元，民眾因而質疑官員包庇放水。根據檢調搜出的江良淵記事本，他藏匿的大量現金，恐不只是豐邑一案的賄款。包括湖口鄉有業者在農地違建經營超商，屢遭檢舉卻未被斷水斷電，依然故我，也應是包庇所致。

江良淵收賄案，反映的是政府中階官員道德崩落的一隅，近期以來層出不窮。癥結在於，當政府高層忙於政治惡鬥，凡事只問藍綠，不問是非；中層官員的專業和操守不再受到重視，缺乏自持者便逐漸脫軌而行。工程建案一向是利潤最豐的一環，審核官員握有莫大的准駁權力，容易成為建商金錢攻勢鎖定的對象；一旦把持不住，即被鈔票攻陷。

上月底，被稱為「最貪公務員」的內政部前營建署組長張之明，才因喝花酒、護航建商、貪汙七千多萬元，被台北地檢署起訴，求刑廿五年。張之明的惡行是，利用蔡政府前瞻建設「提升道路品質計畫」提供經費補助的機會，指導特定業者如何代地方政府填寫計畫書提出申請，俟送至營建署由張之明本人和他召集的委員審核；每通過一案，即由業者支付補助金額的一至三趴作為賄款。經他指導順利通過的案件共有七十三項，張之明也因此而大發其財。

換言之，蔡政府的前瞻計畫原本用意在改善道路品質，但因過程失控而官箴敗壞，讓負責審核的官員「黑吃黑」，直接汙進自己的口袋。不僅如此，張之明的膽子越來越大，他自己竟和他人合夥投資黑蜆養殖，並大膽要求業者支付一千萬元工程款。更不堪的是，張之明除向廠商索賄六年，並接受性招待五十多次，包括由業者付錢供他養小三，極盡下流之能事。區區內政部一名組長，如此胡作非為，不都全靠著政府上下放縱遮掩而得逞？

除了最貪公務員，也有「最貪調查官」徐宿良，利用職務之便勾結幫派盜賣調查局查扣之毒品，長達九年，獲利超過三億元。徐宿良在調查局的工作是緝毒，他卻扮起毒販，仍寄生在調查局；人們能想像國家調查站竟變成犯罪地嗎？這並非單一特例，澎湖調查站組長陳麒元向受刑人收賄，讓受刑人在調查站廁所與妻子做愛，自己還幫忙把風。調查員的品德，何時淪落到這種地步？包括台南市前經發局長陳凱凌，利用職務向廠商索賄、要求性招待、購屋詐貸，行狀醜惡。而他可能涉貪最深的綠能開發部份，檢調卻略而不談，真的是害怕面對嗎？

從這些案例看，從中央到地方，中層官員的品德操守都在崩壞中。其中，尤以涉及龐大利益的營建及工務部門為甚，官員手握生殺大權卻缺乏有效監督，極易被金錢及美色所攻陷。至於身負維護國安及偵查重大犯罪的調查局，竟也傳出那麼多出賣靈魂的案件，讓人驚愕。當一個國家失去向上提升的能量，公務員就會開始下沉，這是我們最擔心的事。