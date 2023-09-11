聯合報社論／經濟情勢險惡，蔡政府卻為選舉粉飾太平

政府日前公布八月我國出口年減七・三％，這是連十二個月衰退，凸顯國內外經濟情勢險惡，但蔡政府官員卻輕描淡寫稱八月出口衰退幅度是近十個月最小，十一月就會出現拐點，暗示年底前出口就可能轉好。類似樂觀預期並非近期才有，國發會官員在上半年就聲稱今年四月很可能是谷底，但事實上到七月最新的景氣對策信號仍是處於低迷的藍燈，蔡政府只好再改口，稱第四季景氣燈號才有機會變燈。

當前美國尚難確認脫離經濟硬著陸風險，中國大陸經濟處於廿年來最逆風的時刻，日本與德國也有各自的經濟挑戰，台灣出口在此環境下必定難有出色表現。原本應慎重以對的總經課題，卻因為總統大選的因素報喜不報憂，沒能正視問題，又怎能期望蔡政府拿出有效的振興經濟方案？

今年我國出口表現、外銷訂單與經濟成長率預期，均是蔡總統執政以來最糟，部分外資如惠譽更預期今年台灣經濟成長率僅有百分之一，如果最終真的是這個數字，將比馬政府時最低的經濟成長率百分之一點四七還差，這讓蔡政府號稱的「經濟廿年最好」牛皮，還沒卸任就確定消風。為了粉飾經濟變差，蔡政府透過各種大撒幣以降低國人不安，從房貸補助、凍漲電價到調漲基本工資，都是一時的安慰劑。當房貸補助沒了，電價不能繼續凍漲，國人終究得面臨景氣不佳的考驗。

除了用拚選舉手段來掩蓋拚經濟不力，蔡政府另兩個讓產業界憂心的事情，分別是輕忽了中國大陸經濟下行的衝擊與未能落實讓台灣加入區域經貿整合的政見。今年以來，中國大陸經濟下行已成全球關注的焦點。蔡政府不少官員跟隨附和美國的觀點，認為大陸經濟往下，對美國影響有限，進一步淡化對我衝擊，卻不知台、美經濟條件迥異。

近年大陸是我國最大出超地區，從二○一六年以來我對大陸順差年年破千億美元。今年前七月我國順差三四九億美元，對大陸出超四五九億美元，換言之，若少了大陸出口這一塊，我國貿易就會出現赤字。大陸景氣轉壞，部分西方媒體評論認為是金磚變破銅，不少綠營政治人物見獵心喜，認為此時正是台灣與大陸經濟脫鉤的好時機，殊不知金磚若真變破銅，台灣處於景氣海嘯的第一排，不但產業難逃厄運，國內就業市場也必受衝擊。

除了錯估國際經濟情勢，蔡政府執政之初承諾要讓台灣加速融入區域經貿整合，目前看來進展有限，對我出口的不利影響正逐年提升。台灣出口連十二黑，除因歐美日終端市場表現不佳，近年台灣主要出口競爭對手紛紛加入區域經貿體，像區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）去年生效後，貿易轉移效應已出現。

對於國際經貿的新局，國內業者憂心忡忡，但蔡政府卻嘴硬，稱台灣因加入資訊科技協定（ＩＴＡ），出口到ＲＣＥＰ市場僅三成產品受到影響。這三成產品看似少數，但其實是台灣許多傳統產業賴以為生的市場，這些業者在國內聘僱了大量勞工，若ＲＣＥＰ等區域經貿整合的效應繼續擴大，國內傳產業者考量關稅轉移生產基地或因此停業，難以計數的勞工生計將立刻不保。

施政最怕誤判形勢與選錯藥方，台灣經濟處於近八年來最嚴峻的時刻，蔡政府一邊低估外部環境，特別是中國大陸對我經濟的影響；另一邊則是以拚選舉的思維來拚經濟，頭痛醫頭，腳痛醫腳，沒病痛之處若有選票，還不忘撒幣固樁。光靠報喜不能幫產業解憂，正視問題並提出對策，才能讓台灣平穩度過這一波景氣波濤。