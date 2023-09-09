聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／賴清德回答不了柯媽媽

聯合報／ 黑白集
民進黨總統參選人賴清德老家位於新北萬里，但被新北市府認定是違建，還是在礦業用地上。圖／新北市政府提供
民進黨總統參選人賴清德老家位於新北萬里，但被新北市府認定是違建，還是在礦業用地上。圖／新北市政府提供

世上的事，有時真的很難說。前一天，綠營還在圍剿柯文哲新竹老家的頂樓違建，惹得柯媽媽泣問：「只是曬衣服，有錯嗎？」隔一天，就輪到賴清德萬里老家被爆違建，既沒有建物登記、也沒有使用執照，而且是蓋在山坡地保育區礦業用地上。

這下糗了，民進黨只好全黨總動員，翻箱倒櫃找賴清德老家「工寮變樓房」的「合法」證據。但所有說詞，都比不上賴清德本人的回應經典。他說，老家在民國六十年就拿到「門牌號碼」，而北部區域計畫實施建築管制是在民國七十年；因此拿到門牌號碼，就證明它不是違建。

「有門牌號碼就不算違建」出自副總統之口，會不會太隨便了？這句話如果用來檢視柯媽媽的房子，人家只是頂樓局部加蓋曬衣服，都被綠營喊「拆」；綠營的標準，哪裡只是門牌號碼的問題？再說，柯家不過是頂樓加蓋，而賴清德老家則是從「工寮」變成透天厝，再藉由屋頂補漏加建成二樓樓房。兩者的違建程度，根本天差地別。

更糟的是，蘇貞昌在擔任台北縣長任內曾開放房屋進行合法登記，但賴清德家族卻從未提出申請。也因為這樣，賴清德老家的違建事實至今沒有改變。新北市政府還說，這個門號也查無「稅籍證明」。難道說，多年來賴家從未繳交過房屋稅？這比違建還離譜吧！

社論

延伸閱讀

賴品妤訴礦工寮悲歌 談賴清德違建爭議批侯友宜政治操作

在野陣營未整合讓賴清德得利？鄭文燦：藍白互批都在打郭台銘

賴清德老家爆違建 侯友宜：新北依法行政態度沒變過

賴清德：持續推動長照3.0 對長輩完整照顧

相關新聞

聯合報社論／司法迷幻之旅：向心案是台灣司法之恥

拖了四年，遭控是共諜並涉洗錢的大陸商人向心、龔青夫婦，歷經北檢兩次審理，共諜案確定不起訴；洗錢案則歷經一、二審，皆判決無...

聯合報黑白集／賴清德回答不了柯媽媽

世上的事，有時真的很難說。前一天，綠營還在圍剿柯文哲新竹老家的頂樓違建，惹得柯媽媽泣問：「只是曬衣服，有錯嗎？」隔一天，...

經濟日報社論／經濟景況「美升中降」其來有自

美中經濟近期一興一衰、一起一落，超出世人預期，算是一個意外，但深究其實，可謂其來有自，不算太意外。

聯合報黑白集／國名只是細節？

印度要改國名了嗎？印媒報導，印度總理莫迪有意把國名「India」改為Bharat，中譯「婆羅多」或「巴拉特」，不久即將提...

聯合報社論／為遮掩利益輸送，買蛋竟說成愛國義勇

一人公司「超思」進口八千多萬顆蛋的疑雲，愈捲愈大。根據農業部公布的採購合約，畜產會與超思簽訂合約之日期，竟是在超思「停業...

經濟日報社論／囤房稅2.0修法 可以更精進

行政院7月初通過的囤房稅2.0修法，有幾個重點，值得進一步剖析其利弊得失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦