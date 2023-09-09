聯合報黑白集／賴清德回答不了柯媽媽

世上的事，有時真的很難說。前一天，綠營還在圍剿柯文哲新竹老家的頂樓違建，惹得柯媽媽泣問：「只是曬衣服，有錯嗎？」隔一天，就輪到賴清德萬里老家被爆違建，既沒有建物登記、也沒有使用執照，而且是蓋在山坡地保育區礦業用地上。

這下糗了，民進黨只好全黨總動員，翻箱倒櫃找賴清德老家「工寮變樓房」的「合法」證據。但所有說詞，都比不上賴清德本人的回應經典。他說，老家在民國六十年就拿到「門牌號碼」，而北部區域計畫實施建築管制是在民國七十年；因此拿到門牌號碼，就證明它不是違建。

「有門牌號碼就不算違建」出自副總統之口，會不會太隨便了？這句話如果用來檢視柯媽媽的房子，人家只是頂樓局部加蓋曬衣服，都被綠營喊「拆」；綠營的標準，哪裡只是門牌號碼的問題？再說，柯家不過是頂樓加蓋，而賴清德老家則是從「工寮」變成透天厝，再藉由屋頂補漏加建成二樓樓房。兩者的違建程度，根本天差地別。

更糟的是，蘇貞昌在擔任台北縣長任內曾開放房屋進行合法登記，但賴清德家族卻從未提出申請。也因為這樣，賴清德老家的違建事實至今沒有改變。新北市政府還說，這個門號也查無「稅籍證明」。難道說，多年來賴家從未繳交過房屋稅？這比違建還離譜吧！