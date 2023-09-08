聯合報黑白集／國名只是細節？

印度要改國名了嗎？印媒報導，印度總理莫迪有意把國名「India」改為Bharat，中譯「婆羅多」或「巴拉特」，不久即將提交國會決定。據稱，原因是認為「印度」具有殖民意涵，是英國殖民時所取，改叫「婆羅多」才夠本土。

果然，政客牽到印度還是政客，這項操作何其眼熟？這種把戲，若說民進黨不是鼻祖，絕沒人敢僭稱是原創。民進黨一向把「中華民國」貶為外來符號，稱「台灣」才是真本土。印度明年將要大選，莫非莫迪就是偷看了民進黨的祕笈？

「印度」一字是英國殖民者命名的嗎？當然不是！它是印度河的古梵文Sindhu轉變來的，跟「婆羅多」一樣古老。這跟大多數台灣人都是中土源流一樣，中國、華夏詞彙還比台灣古老得多。

民進黨首鼠兩端，搞正名多年，至今不敢摘掉「中華民國」，卻不時拿它出來蹧蹋。譬如，蔡英文剛上任時出訪巴拿馬，簽名就是「台灣總統」。如今任期快結束，不辭萬里飛到史瓦帝尼，該國竟把我國名改為「台灣共和國」。外交部不僅不請對方更正，竟飭令我媒體別拿「細節」做文章。

但國名攸關歷史與認同，豈能說是「細節」！且看國慶將至，民進黨的雙十主視覺已出現「台灣國慶日」字樣，引發民眾譁然。台獨金孫還沒選上總統，莫非蔡政府已先一步幫他把國名改好了？