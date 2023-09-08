聯合報社論／為遮掩利益輸送，買蛋竟說成愛國義勇

一人公司「超思」進口八千多萬顆蛋的疑雲，愈捲愈大。根據農業部公布的採購合約，畜產會與超思簽訂合約之日期，竟是在超思「停業」期間，極其離譜。至於採購貨款的支付，合約則規定由超思根據巴西方面的報價，向畜產會請款；畜產會以新台幣支付超思，超思再以「代收轉付」方式付給巴西蛋商。如此看來，這紙合約問題重重，超思背後必定另有政商高手，才能讓農業部吞下如此不平等的合約。

根據農業部公布的資料，超思共採購八八一四萬顆巴西雞蛋，代墊款項包括雞蛋貨款、關稅、營業稅等，合計六．六九億元。雞蛋抵台後，超思可申請貨款八％的服務手續費，計三八○○萬元。據此看來，超思須負擔的運作費用相當龐大，絕非一家資本額五十萬的公司所能承受。尤其，超思負責人秦語喬僅出資一千元，因此該公司其他股東還有誰，又是誰在幕後支付六億多的金流，這才是外界更關注的焦點。

連日來，農業部每天幫超思代答外界質疑，總是漏洞連連，左支右絀。即使最後被迫公布了畜產會與超思的合約，依然無法自圓其說，因為口述的事實與白紙黑字的合約完全對不上，簽約條件和實際履行都不吻合。最明顯的例子是，超思二月廿四日申請「停業」，三月二日再申請「復業」；但畜產會與該公司簽約，竟在三月一日的停業期間。這樣的合約有效嗎？又是什麼特殊機緣讓農業部如此青睞一家停業中的公司？

另一個極不合理之處，是合約中關於貨款支付的方式。合約中規定，超思可根據巴西供應方的報價向畜產會「請款」，畜產會撥款後，超思再以「代收轉付」匯給巴西蛋商。如果說畜產會考慮超思規模太小，無法負擔如此龐大的運作經費，因而訂出特別便宜超思的條件，顯已違背了一般貿易的規範與經驗。然而，農委會與畜產會後來又改口，聲稱超思是自己「先行墊付」六億多元的貨款及關稅。如此前後不一，究竟是看到風頭不對而隨機改口，或者意圖遮掩幕後更大的問題？無論如何，公部門和私企業簽訂了合約卻又不依約而行，當然啟人疑竇。若無特殊利益，超思可能接受嗎？

這起「超思疑雲」，連日來寫下了太多不可思議的故事：沒有經營實績的一人公司，卻奪得進口八千多萬顆蛋的最大標案；五十萬元資本額創出單筆六億多元的生意，取得政府一．七五億元補貼。且在停業期間即能和政府簽下合約，不必掏錢光憑報價單就能拿到貨款，還有八％服務費當保證利潤，出了事還有高官代言。從種種不可思議的待遇，人們不難想像，這絕非秦語喬一人之影響力；而是因為超思背後還有更「大咖」的政商人物，才能成就這樁蛋業傳奇。

當愈來愈多聲音質疑超思是「人頭公司」，農業部已窮於辯解。綠營卻另出奇招，找了其他參與進口雞蛋的貿易商發表聯合聲明，聲稱業者只是發揮能力及人脈解決國內民生需求，為台灣做事，卻被說成是在「發災難財」。聲明還說，如果盡心盡力卻遭抹黑，以後誰敢挺身而出幫國家度過難關？這種說法，不僅言重了，也與事實不符。這次外界的質疑，集中在超思的資格與承攬數量不成比例，根本無涉其他蛋商；此一聲明，無非是在轉移焦點。