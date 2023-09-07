經濟日報社論／美中兩強交鋒 鬥爭風格迥異

美國商務部長雷蒙多8月底到中國訪問，是三個月來訪問中國的第四位拜登政府高級官員，她告訴中國官員，美國並不尋求切斷與中國的經濟聯繫，但她表達了一連串的擔憂，這些擔憂讓她認為中國「不適合投資」。

在雷蒙多訪華前，美國政府取消對27家中國實體的制裁，這一動作被廣泛視為華盛頓向中國方面作出的善意姿態。雷蒙多此行當然也有所求，她在從北京開往上海的高鐵上接受採訪。她說，企業對知識產權盜竊等長期存在的問題，以及企業遭突擊搜查、新的反間諜法和許多沒有解釋的高額罰款等都應得到北京當局的重視與改善；另外，對於英特爾、美光和波音等美國企業所遭遇到的困擾，也希望得到中方合理的對待與處理。

另一方面，雷蒙多說，中國反過來要求美國減少對先進技術的出口管制，並撤銷對中國商品課徵的不合理關稅，及撤除最近禁止對某些先進技術進行新投資的行政命令。但雷蒙多說，她拒絕了這些要求，因為美國不就國家安全問題進行談判。

值得關注和有意思的是，就在訪華之前，雷蒙多不只一次表示，美國將會聯合一眾盟友，不惜一切代價抵制中國在晶片製造業上的投資，因為中國發展高新技術產業會用在國防科技上，將對美國造成「安全威脅」。

不知是巧合還是有意，就在雷蒙多訪華期間，8月29日，中國華為新手機Mate 60 Pro突然宣布上市，領先蘋果成為全球首支具有衛星通話功能的所謂「捅破天」手機，並導入多項AI功能，開賣後「一秒售罄」。讓各國驚異與關注的是，經拆解發現，華為新機搭載麒麟9000S處理器，這類晶片能支援5G網絡，CPU上的編號為2035-CN，其中CN代表中國製造，推測採用7奈米製程，但究竟是中芯國際代工或華為自己製造還有待進一步確認。沒有懸念的是，在遭到美國政府專門針對華為趕盡殺絕的四年多制裁之後，華為已經突破了美國的全面封鎖。

此一事件，讓人聯想到發生在2011年一個極其類似的場景。當年1月11日，時任美國國防部長的蓋茲訪華，就在他與中國國家主席胡錦濤會面時，有消息傳來，在成都成功試飛了中國第一架隱身的第五代戰機殲20，此一動作，被蓋茲認為（在他日後出版的回憶錄中回述）是他畢生遭到的最大羞辱，因為在此之前，蓋茲公開貶抑中國，說中國十年內造不出隱身戰機。

從2018年底華為首席財務官孟晚舟在加拿大機場被拘捕開始，美國幾乎是使盡了千方百計把華為往死裡打，令幾乎快追上蘋果的華為被迫退出5G手機。如今華為在各方驚詫中「王者歸來」，並在此一時刻毫無先兆地推出被美國政府主導卯足全力封殺的華為5G手機，不知才剛威嚇警告過中國不得投資發展晶片製造的雷蒙多，心中滋味如何。

作為全球兩強，中、美博弈交鋒由來已久，長期觀察下來，雙方心態、作為與風格實在存在著極大的差異。總的來講，美方霸氣盡顯，底氣卻往往不足，一言一行時時透露著威嚇；中方則相對內斂，善於隱忍，不出手則已，一出手既狠又準。展開了看，美方經常說一套，做一套；做不成（如脫鉤），則換另一套說法（如國安）。中方呢，與美方交手吃虧多次後，不會輕易認輸，會以更堅定的決心，更大的韌性，更隱忍的心態，尋求反敗為勝。

解讀中、美交鋒風格何以如此差異，其一，或與民族性有關，美方崇霸道、喜逞強；中方尚王道、善示虛。其二，或與體制有關，一為美式民主，一為中式集權。又或也可能與領導人性格有關，習近平與川普及拜登，顯然性格上有明顯的不同。觀察中、美博弈交鋒，在一眾綜合國力指標外，對招風格似也不宜忽略。