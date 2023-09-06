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聯合報黑白集／郭台銘玩很大

聯合報／ 黑白集
傳出鴻海創辦人郭台銘有意找名模林志玲當副手，郭批評媒體將他找副手這件事變成「猜謎遊戲」，而他自認保密到家。圖／聯合報系資料照片
傳出鴻海創辦人郭台銘有意找名模林志玲當副手，郭批評媒體將他找副手這件事變成「猜謎遊戲」，而他自認保密到家。圖／聯合報系資料照片

郭台銘力拚總統連署，不斷說大話衝聲量。最拍案驚奇的是，他的副總統搭檔人選從李佳芬、高金素梅、掃到林志玲，還窮蹭柯文哲和運鈔車。這些，都是無本生意。但他一句「不怕中共沒收財產」踩到雷，鴻海相關股票驟跌，吹牛沒幾天就趕忙辭董事，降低集團內傷。

霸總的發言人稱，辭董事是「怕選太好」引來炒股之說。這話讓人笑死，多數人認定郭董在保送賴清德，鴻海非但沒有四年前的漲停行情，大家還被嚇到不敢抱股。近日台股鴻海力守單一價，至於上證電子股指標的工業富聯，則從半年漲勢震天急轉直下。

工業富聯是鴻海超級金雞母，市值超越鴻海，決定郭董富比士排名。在習政權力挺下，破例空降上證Ａ股上市。郭董吃飯砸鍋，嗆聲「大陸經濟糟透，若膽敢沒收財產，世界還有誰敢投資？」重踩大陸景氣衰和外資撤兩痛處。不必北京沒收，敏感的投資人都先撤了。

外媒是問郭董「能否扛得住大陸壓力」，他卻高調嗆談沒收財產，還說「若犧牲個人財產，能讓中國不打台灣，寧願犧牲也不聽中共指派」。郭董火上加油強碰北京，對比他聲言追求兩岸和平，也太矛盾。

郭董逢場作戲玩很大，學起賴清德抗中保台賣芒果乾，無怪綠色選民熱情捧場。他既與鴻海切割，若再拿中共打壓自抬身價，也不意外。

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