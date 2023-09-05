聯合報黑白集／重啟共打？不期不待

大陸舉行警學研討會，我方由刑事局長周幼偉帶隊大陣仗與會，兩岸冰凍許久的「共打協議」似有重啟跡象。不過，在民進黨意識形態掛帥和選舉「反中抗中」需求下，能有多少實質效果？只能說「不期不待」。

早在二○○九年，兩岸簽訂「共打協議」，有效壓制了當時猖獗的詐騙事件。從二○一○年的二・八萬件，降到二○一三年的一・八萬件。蔡政府上台，兩岸關係急凍，共打擱置，詐騙案又暴增。截至去年，已突破二・九萬件，民眾財損超過四十六億元。

蔡政府今年五月底宣布成立「打詐辦公室」，但除了一味宣導，卻拿不出有效辦法。其中關鍵，就在多數詐騙案已是跨國、跨境犯罪，兩岸互為上下游，時有所聞。「共打」名存實亡，兩岸司法機關只能各行其是，事倍功半，兩岸民眾遭詐騙往往求助無門。

兩岸司法互助名存實亡，影響甚廣。今年三月，金門陳姓上兵逃去廈門，法務部去函大陸要求遣返，迄今未獲回覆。曾引起香港「反送中」浪潮的陳同佳案，嫌犯欲來台投案卻不得其門而入，演成「台灣主動放棄司法管轄權」的荒謬情境。兩岸共打遇到政治，只能閃邊。

這次警學會議，蔡政府極為低調，也是政治因素使然。除擔心「見光死」，恐是過去常常抹紅兩岸交流，怕如今難以自圓其說。