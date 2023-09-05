聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／重啟共打？不期不待

聯合報／ 聯合報黑白集
近來兩岸共打知名案件當屬台南八八槍擊案，主嫌洪政軍（前中戴墨鏡者）及槍手孔祥志（後中戴墨鏡者）今年二月在大陸落網，押解返台移送南檢複訊。 聯合報資料照片 記者謝進盛／攝影
近來兩岸共打知名案件當屬台南八八槍擊案，主嫌洪政軍（前中戴墨鏡者）及槍手孔祥志（後中戴墨鏡者）今年二月在大陸落網，押解返台移送南檢複訊。 聯合報資料照片 記者謝進盛／攝影

大陸舉行警學研討會，我方由刑事局長周幼偉帶隊大陣仗與會，兩岸冰凍許久的「共打協議」似有重啟跡象。不過，在民進黨意識形態掛帥和選舉「反中抗中」需求下，能有多少實質效果？只能說「不期不待」。

早在二○○九年，兩岸簽訂「共打協議」，有效壓制了當時猖獗的詐騙事件。從二○一○年的二・八萬件，降到二○一三年的一・八萬件。蔡政府上台，兩岸關係急凍，共打擱置，詐騙案又暴增。截至去年，已突破二・九萬件，民眾財損超過四十六億元。

蔡政府今年五月底宣布成立「打詐辦公室」，但除了一味宣導，卻拿不出有效辦法。其中關鍵，就在多數詐騙案已是跨國、跨境犯罪，兩岸互為上下游，時有所聞。「共打」名存實亡，兩岸司法機關只能各行其是，事倍功半，兩岸民眾遭詐騙往往求助無門。

兩岸司法互助名存實亡，影響甚廣。今年三月，金門陳姓上兵逃去廈門，法務部去函大陸要求遣返，迄今未獲回覆。曾引起香港「反送中」浪潮的陳同佳案，嫌犯欲來台投案卻不得其門而入，演成「台灣主動放棄司法管轄權」的荒謬情境。兩岸共打遇到政治，只能閃邊。

這次警學會議，蔡政府極為低調，也是政治因素使然。除擔心「見光死」，恐是過去常常抹紅兩岸交流，怕如今難以自圓其說。

社論

延伸閱讀

【即時短評】國慶英文名搞小動作 蔡政府把中華民國放哪裡？

影／全國警打詐掃黑 刑事局長：幫派掛勾詐團是社會寄生蟲

急著給蔣穿小鞋？蔣萬安訪滬及時公布共機繞台 他指蔡政府小鼻子小眼睛

【重磅快評】蔡政府劇本超現實 開放陸客不夠塞牙縫

相關新聞

聯合報社論／害民傷財的決策，農業部卻說得振振有詞

為了一人公司「超思」成為進口蛋大買家的問題，農業部大言不慚誇稱，政府透過專案進口雞蛋補貼，創造了逾六十億元的效益，是補貼...

聯合報黑白集／重啟共打？不期不待

大陸舉行警學研討會，我方由刑事局長周幼偉帶隊大陣仗與會，兩岸冰凍許久的「共打協議」似有重啟跡象。不過，在民進黨意識形態掛...

經濟日報社論／改變思維 別過度糾結出口衰退

主計總處再度下調今年經濟成長預測至1.61%，主要原因在於經濟成長主要驅動力的出口已連續衰退近一年，近來的衰退幅度更是冠...

聯合報社論／蔡政府末期執政縮影：黑金、權貴、詐騙

im.B詐騙案牽扯出一堆綠營政治人物，但除了行政院前顧問陳振坤被起訴外，其他如立委和高官則另案調查或不查，檢方遭譏鋸箭式...

聯合報黑白集／如果柯妹妹選立委

民眾黨台南黨部青年部總召尤信元最近遭爆，曾因妨害風化案被判刑四個月，另雲林黨部也有多人有前科。對此柯文哲回應，民眾黨再怎...

經濟日報社論／美中經貿關係的再定位

美國商務部部長雷蒙多日前訪問中國大陸，這是今年以來第四位美國高層官員訪中，美中經貿關係的後續發展值得台灣注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦