聯合報社論／害民傷財的決策，農業部卻說得振振有詞

為了一人公司「超思」成為進口蛋大買家的問題，農業部大言不慚誇稱，政府透過專案進口雞蛋補貼，創造了逾六十億元的效益，是補貼金額的十倍以上。誰料話聲剛落，國內蛋價立馬漲聲響起，昨起每台斤調漲三元，狠狠打臉農業部自詡「平抑蛋價有功」的說法。政府五個月來撒近五・七億的補貼，恐怕沒補到消費者，而是補到進口商的荷包。

這也正是超思的角色遭到質疑的主要原因。超思登記資本額僅五十萬元，負責人秦語喬只實際出資一千元，卻能取得蔡政府八千八百多萬顆蛋的專案進口特許，共獲得一・七億補貼。這樣的架構和脈絡，任何人看了都很難不懷疑其中存在某種「五鬼搬運法」。這點，正是農業部必須講清楚說明白的，沒有任何閃躲空間。

然而，農業部次長陳駿季的答覆卻避重就輕。他說，資本額不代表貿易能力與資金調度能力，外界不要陷入一人公司迷思。他還說，超思進口的巴西雞蛋有三貨櫃檢驗不合格，損失八、九百萬元，該公司「吭都不吭一聲」，顯示其資金調度沒問題。陳駿季的說法，其實毫無說服力。試想：超思能拿到近兩億元的補貼，損失幾百萬元算什麼？

超思負責人秦語喬有經營進口蛋的經驗，也有取得國外訂單的能力，這點無需否認。問題在，當國內蛋荒已經火燒眉毛，為何農業部和畜產會卻執意由超思自遙遠的巴西進口雞蛋，而且把六成進口蛋的配額都交給它？這些巴西雞蛋來台是採取「海運」，光是船運的時間，就要廿七至四十天不等。若再算上從巴西內陸產地運到港口，以及來台驗關到上架的耽擱，雞蛋從生下來到端上桌可能超過兩個月的時間。試問：這是紓解蛋荒的好主意嗎？讓民眾吃放那麼久的蛋，就算有冷鏈，能確保新鮮嗎？

陳吉仲的農業政策，因過度流於政治算計，所以充滿扭曲，從這次進口蛋的操作已一目了然。例如，為了快速進口雞蛋，不惜高價支付空運補貼，其中澳洲蛋每顆補貼高達卅二元，這已是蛋價的數倍。美國雞蛋也要補貼廿多元，土耳其蛋則是十六元，泰國蛋則是七、八元。這種補貼進口蛋來抑低市場蛋價的做法，從另一個角度看，根本是在戕害國內蛋農，使他們失去飼養蛋雞的欲望，必然造成市場的惡性循環。

再看，陳吉仲以中國大陸的雞隻施打「疫苗」，因此不考慮進口其雞蛋。這個理由，或許言之成理。然而，比起這次進口的巴西蛋被驗出氯黴素超標，可能引發再生不良性貧血及致血癌疑慮，何者對國民健康的危害更嚴重？何況，超思進口八千多萬顆巴西雞蛋，僅抽驗了七十五批次，如此草率的檢驗，不會造成大量的「漏網之蛋」嗎？這點，農業部可以不在乎，但衛福部和整個蔡政府都不在乎嗎？

如果超思真的是一家長期熱心熱血的公司，民眾不會在乎它如何以小搏大，如何領走兩億補助。問題是，這家微小公司的超級大生意，不僅隱藏著不透明的金流人脈，還掩映著蔡政府農業政策的荒腔走板。除了罔顧農民、產業和市場，不顧消費者的健康，更把國家公帑透過黑箱操作注入到不明人士荷包裡。這種居心叵測的運作，才是最令人不寒而慄的事。